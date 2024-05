Ovar: D’aurora reabre com nova imagem e os pratos de sempre, em frente ao mar

Das obras de renovação do restaurante D'aurora, na praia de Cortegaça, resultou um espaço mais moderno, elegante e acolhedor, com uma esplanada em frente ao mar. O que não mudou foi o menu, forte em peixe e marisco, e o serviço familiar.

“Isto é um sítio para amigos”, decreta Amadeu Amaro, ao leme do restaurante D’aurora há largas décadas, ainda o espaço funcionava como discoteca – o Dacasca, que migrou para a porta ao lado, com o serviço de bar e snacks – durante a noite e grill no resto do dia. Sempre foi um lugar de convívio e boa mesa, e mantém essa identidade, garante o proprietário, depois das profundas obras de renovação que obrigaram a encerrar a casa durante mais de dois meses e “mudaram completamente o restaurante”.

O D’aurora volta a abrir portas esta sexta-feira, 31 de maio, com uma imagem mais fresca e elegante. “Vai continuar a ser um espaço para amigos, mas mais moderno e acolhedor. Tem agora uma lareira muito aconchegante para o inverno”, e ganhou ainda uma nova esplanada em frente ao mar, informa Amadeu.

Além do ambiente convivial e familiar, mantém-se também a ementa, forte em peixe e marisco. Destacam-se especialidades como o robalo no forno, as açordas, camarão da costa, amêijoa, arroz de tamboril e tantos outros pratos de mar. Para acompanhar, Amadeu recomenda champanhe e espumante, especialmente Cava, a grande aposta da casa.

O horário alargado do restaurante é outros dos chamarizes, convidando a jantares prolongados, como os que sempre acabam por acontecer entre amigos.