Outra Espécie: uma “cantina vegetariana” no centro do Porto

Depois do sucesso do restaurante vegetariano Espécie, eis que surge o Outra Espécie. Um espaço informal e com preços mais em conta, com uma carta repleta de pratos de fazer salivar, com a assinatura, mais uma vez, do chef João Pupo Lameiras.

Uma “cantina vegetariana”, com comida gulosa e cheia de sabor pensada para partilhar, nasceu em janeiro no Campo dos Mártires, junto ao Jardim da Cordoaria. O Outra Espécie é o “irmão mais novo” do Espécie, o restaurante que a empresária Marta Almendra abriu no ano passado na Rua da Picaria – onde se encontra o Cruel, outro projeto seu.

Foi o “sucesso repentino” do Espécie que levou à criação de um segundo espaço. “Chamamos-lhe ‘cantina vegetariana’ porque é democrático em termos de preços e temos propostas que agradam a todos.” Marta acrescenta que a aposta se faz tanto nos almoços rápidos – dado o elevado número de serviços que operam nas redondezas -, como nos jantares de partilha e nas refeições fora de horas, já que a cozinha funciona em contínuo das 12.30 às 22.30 horas. E à sexta e ao sábado, a porta só fecha às 23.30 horas.





Às mesas chegam as propostas vegetarianas e veganas assinadas pelo chef João Pupo Lameiras, ricas em sabores do mundo. Apesar de a carta não distinguir entradas dos pratos principais, há porções maiores ou mais pequenas, consoante o apetite. Por exemplo, a sopa de cebola e alho-francês, com brie e tomilho; a batata-doce frita, muito suave no interior, coroada com maionese vegana e ervas; e o KFC – Korean Fried Cauliflower, o único prato que migrou da carta do Espécie; são boas opções para arrancar da refeição, ou para combinar entre si. Já o arroz frito com espargos, cogumelos shiitake, edamame, ovo estrelado; e o condimentado kare de tofu, acompanhado com couve e pickles; apresentam-se em tamanho mais generosos, ideais para repartir por dois. Da lista com 15 pratos, onde mais de metade são receitas veganas, consta ainda katsu sando de beringela, baos de shiitake e grilled cheese.

Nas sobremesas destaca-se o creme de horchata queimado e a tarte de manteiga de amendoim, coco e Oreo, a lembrar que é possível fazer bons e gulosos doces veganos.