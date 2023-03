Os pratos do Douahou, no Porto, levam-nos à África Ocidental

A partir da cozinha do Douahou viaja-se por países da África Ocidental, ao sabor de pratos apurados de carne e peixe, grelhados ou estufados.

Uma viagem no início da pandemia está na origem do Douahou – “pessoa abençoada” em malinke, um idioma da Costa do Marfim. Nessa altura, Dominique apanhou um voo em França para vir cá visitar o marido, Hugues Evrard Zag, jogador de futebol profissional. Calhou ser na altura do fecho das fronteiras, pelo que acabou por ficar. Começou a confecionar refeições por encomenda, que lhe valeram elogios e puseram em marcha a ideia de montarem um restaurante com pratos da Costa do Marfim, de onde ambos são naturais, e de outros países do oeste de África, do Senegal à Guiné-Bissau e Nigéria, graças a uma cozinheira nigeriana.

Das mãos das duas mulheres saem pratos apurados – que podem ser enriquecidos com um molho picante caseiro -, como o mafe com arroz vermelho, uma carne estufada num saboroso molho de manteiga de amendoim acompanhada por arroz solto de tomate, ou peixe com attieke, que é como quem diz cuscuz de mandioca. Outras sugestões passam pela choucouya de frango ou de vitela, onde a proteína é grelhada é servida com alloco (banana-da-terra frita), attieke, batata-doce, arroz branco ou vermelho; e sopa de quiabos com fufu, uma preparação densa, à base de farinha de inhame, de mandioca ou de milho.

Quanto às bebidas, destacam-se as caseiras bissap – sumo de hibiscus -, e gnamankou – sumo de gengibre -, típicas do Senegal. A viagem por África continua nas sobremesas, à boleia dos beignets ou puff puff, umas bolinhas de massa de trigo fritas; e do crocante dégué, também conhecido por thiakry, um creme à base de iogurte natural e sementes de milho.