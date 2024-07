Os menus do Boubou’s, da chef Louise Bourrat, têm o sabor da natureza

Volvidos cinco anos na liderança da cozinha do restaurante de fine dining Boubou’s, situado no Príncipe Real, a chef Louise Bourrat, de 29 anos, dá conta de uma evolução como cozinheira. Se antes as suas viagens eram a inspiração principal, agora os menus focam-se na natureza.

Em permanente evolução, ainda que mantenha a jovem idade de 29 anos, a chef Louise Bourrat passou das viagens pelo mundo como fonte de inspiração para uma visão gastronómica centrada na natureza e na atenção dada ao produto e ao seu terroir. O resultado traduz-se nos dois recentes menus de degustação do Boubou’s, com sete e dez momentos, apelidados de Terrae (plantas e vegetais) e Omnivorous (carne, peixe e frutos do mar).

As alterações surgiram sobretudo depois de a chef nascida em Lyon, em França – filha de mãe portuguesa e pai francês – ter vencido o primeiro lugar do concurso televisivo de cozinha TopChef 2022, tornando-se a terceira mulher a consegui-lo. A exposição mediática traduziu-se numa torrente de reservas no restaurante lisboeta, o que veio dar ainda mais alento à profissional e ao irmão Alexis, que gere o restaurante juntamente com a mulher, Agnes.





Desse ano data também a tomada de opção de servir apenas menus de degustação, e apenas ao jantar. Pratos como o de língua de vaca com enguia fumada, creme francês e os sucos da carne mostram como a chef coloca em evidência, muitas vezes, os produtos mais humildes, elevando-os pela técnica. O respeito pela sazonalidade das matérias-primas é evidente e ajuda a aproximar o restaurante do chamado “desperdício zero”, através da sua rentabilização.

O Terrae, por exemplo, explora as potencialidades do mundo vegetal, desde os vegetais sazonais às plantas silvestres e às algas. Já o Omnivorous junta sabores do campo e do mar, apresentando produtos portugueses de pequenos produtores com uma abordagem criativa. Gamba, molho de laranja, pistacho e flor de sabugueiro; e lírio fumado com molho ponzu, trufa, crocante de arroz e puré de abacate são algumas das criações de Louise Bourrat.

Já o ceviche de batata-doce amarela com leite de tigre em texturas finalizado com zest de lima kaffir é um prato de assinatura que acompanha a chef há vários anos. Em matéria de sobremesas, o destaque vai para a pannacotta CBD com coentros e maçã verde, pistacho e iogurte fumado. Ambos os menus podem ter sete ou dez momentos e ser harmonizados com seis ou oito vinhos, nacionais e internacionais, escolhidos pela sommelier Anastasiia Kornilova.

Vale a pena ainda tirar uns minutos para admirar a decoração, sobretudo do pátio do restaurante, pontuado por duas grandes bananeiras. As paredes, verdes e brancas, têm quadros que refletem as influências dos Bourrat, mesas de mármore e cadeiras em tons bordeaux a contrastar com as plantas que dão vida ao espaço. No total existem 44 lugares, entre o pátio, a sala e o balcão com vista para a cozinha e uma esplanada de rua.