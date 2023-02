Os donuts veganos da Scoop ‘n’ Dough têm nova casa em Cascais

Depois do sucesso nos Restauradores, onde nasceram há quatro anos, os donuts artesanais e veganos da Scoop ‘n’ Dough ganharam segunda casa, em Cascais.

Nos primeiros quatro anos de vida já conseguiram ver os seus donuts veganos serem eleitos os melhores do mundo na Happy Cow, uma das mais populares plataformas no mundo para vegetarianos e veganos. Depois, conseguiram alcançar o mesmo feito com os seus gelados veganos, que passaram também a produzir.

Os irmãos Darchite e Jimite Kantelal, formados nas áreas da medicina e nutrição, escolheram a capital portuguesa para dar asas à sua paixão por estes anéis doces, apresentando uma alternativa de mercado. Depois da primeira casa nos Restauradores, a Scoop ‘n’ Dough abriu, mais recentemente, uma segunda morada, no centro da vila cascalense.

Neste espaço, inspirado nos pátios marroquinos, provam-se os donuts da casa – dos clássicos às criações sazonais -, somando dezena e meia de variedades, para comer ou levar à unidade ou em caixas. O Raspeberry & Vanilla (recheio de framboesa e creme inglês, topping de framboesas frescas e baunilha) e o Chocolate Tart (recheio de creme de chocolate negro, topping de ganache de chocolate, de crumble de biscoito e de quenelle de baunilha) são já emblemas da marca.