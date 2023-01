O top quatro da crítica de restaurantes, por Fernando Melo

Em 2022, o nosso especialista visitou e avaliou um total de 17 restaurantes. Estes foram os mais pontuados.

# Nunes Real Marisqueira | Lisboa

A cozinha e os chefs Manuel Costa e João Araújo mais expostos e ainda bem; a novidade da barra, confiada a João Silva; a sala entregue aos biónicos Ramos Breda, Márcio Cerqueira e Vitor Martins; e o espaço privado são as principais e grandes novidades da nova Nunes. O imenso aquário cria a um tempo atmosfera marisqueira e um elemento relaxante que nos ajusta o batimento cardíaco e puxa a lazeira. Miguel Nunes a dividir-se agora por bastantes mais mesas, a sua mulher Vanda numa liderança discreta e eficaz, apoio inefável, conhece bem a clientela.

PONTUAÇÃO

Sítio: 5

Serviço: 5

Comida: 5





# Solar dos Presuntos | Lisboa

O Solar dos Presuntos é a bandeira restaurativa da Lisboa que amamos e frequentamos com fervor e é o local que até numa viagem de avião um brasileiro ao nosso lado nos recomenda. O gigante Pedro Cardoso governa a casa de forma exímia, conhece tudo e todos como ninguém. E isso não é ainda bastante para aferir a qualidade nem o prazer que representa uma refeição intimista – que as há, e é para isso que procuramos e escolhemos um restaurante – aqui neste templo de assinatura minhota.

PONTUAÇÃO

Sítio: 5

Serviço: 5

Comida: 5





# Kanazawa | Lisboa

O chef Paulo Morais, do Kanazawa em Algés, é o primeiro português a receber a distinção de embaixador da boa vontade da culinária japonesa. Outorgada diretamente pelo governo do Japão, pretende premiar o equilíbrio, harmonia e graciosidade das soluções gastronómicas com foco especial na sustentabilidade. O luxo asiático tem assento e morada neste exclusivíssimo balcão. A estrela Michelin que o Kanazawa acaba de receber é, além de inteiramente merecida, mais uma prova do trabalho telúrico e fundador do prodigioso chef.

PONTUAÇÃO

Sítio: 4,5

Serviço: 5

Comida: 5

# Cimas English Bar | Estoril

Há paredes que mesmo não falando parecem perscrutar-nos. Estas do Cimas English Bar de José Manuel Cima Sobral são especiais porque juntas abraçam-nos e tratam-nos nas palminhas. Sara Cima Sobral, sua filha, está já à frente da casa com total e exímia mestria. Cozinha franca, assente no produto, o receituário próprio de sempre, naquele irredutível registo de nos convencer que somos capazes de o executar em casa. A cozinha portuguesa não tem segredos, mas cozinhas como esta têm vários e saudavelmente insondáveis.

PONTUAÇÃO

Sítio: 5

Serviço: 4,5

Comida: 4,5