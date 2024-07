O rooftop de Gaia que junta bebidas com mensagens, menu para cães e o Douro

O Rooftop Santa Catarina mudou-se do Porto para a Afurada, em Gaia. É terra de peixe, e isso reflete-se na carta, que contempla almoços e jantares. Nas novidades cabem cocktails, sangrias e refeições para animais de estimação.

Diante do Mercado da Afurada, em Vila Nova de Gaia, erguemos os olhos, e eis o Rooftop Santa Catarina. O nome deve-se à primeira localização, no centro comercial La Vie, perto da Rua de Santa Catarina, no Porto, explica o responsável, Stefane Ribeiro. Quando foi preciso encontrar outro espaço, deparou-se com esta “surpresa”: um terraço com vista para o Douro na Afurada, terra de pescadores, que obrigou a repensar o conceito. “Passámos a servir refeições e a trabalhar com peixe fresco e grelhado, e temos vindo a aperfeiçoar a oferta de cocktails e sangrias”, resume Stefane. Tanto se pode ir ali beber um copo como almoçar ou jantar.

O rooftop funciona apenas entre abril e outubro. Este é o segundo ano na presente localização, e uma das novidades prende-se com o “pet menu”, que dá a escolher entre dois pratos cozinhados especificamente para cães, servidos frios e sem temperos. “Muitas pessoas vêm cá de propósito para ter esta experiência” com os seus animais, diz Stefane, que aproveitou a mudança de local para tornar o negócio petfriendly. Enquanto os bichos comem vitela ou frango com arroz e legumes, os tutores podem saborear comida de tacho, como o arroz de robalo, ou experimentar acarajé, um bolo brasileiro de feijão frade com camarão.

A carta de bebidas também foi atualizada, com especial atenção aos cocktails de autor e às sangrias, que levam ingredientes como pimenta, toranja, lichia e licor de rosas. Veja-se, por exemplo, os cocktails de autor Sakuzo, com sake e yuzo, ou Mango Samba, com pimenta branca e espumante à parte, para adicionar a gosto. Acresce que os copos, quando o formato permite, vão para a mesa com bilhetes bem humorados, presos por molas. E aos sábados, domingos e feriados, ao pôr do sol, costuma haver animação a cargo de DJ.