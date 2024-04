O restaurante Casario, na Ribeira do Porto, tem novidades no menu

O restaurante do boutique hotel Gran Cruz House, com uma esplanada de dez lugares em cima da Ribeira do Porto, reabriu no início de fevereiro após um período de manutenção. Os chefs Miguel Castro e Silva e José Mendes mantêm a assinatura gastronómica do projeto.



No restaurante Casario, debruçado sobre a movida da zona ribeirinha do Porto, os chefs José Miguel Guedes e Miguel Castro e Silva assinam um menu que resulta das suas experiências individuais e da partilha de ideias. “O Casario tem muito de mim e muito dele, sobretudo alguns clássicos. É sempre uma parceria. Quando estamos juntos, desafiamo-nos mutuamente e fica sempre para melhor”, diz à “Evasões” o chef que também coordena a Cantina de Ventozelo, no Ventozelo Hotel & Quinta (São João da Pesqueira), e o DeCastro Gaia, no Espaço Porto Cruz.

Após um período de duas semanas encerrado por motivos de manutenção, o Casario – cujo nome advém da paisagem urbana e histórica que se observa em torno do Gran Cruz House – reabriu no início de fevereiro e os chefs retomaram o trabalho juntos. O regresso permitiu-lhes adicionar alguns novos pratos à experiência, que pode ser tida à carta ou em formato de menu de degustação, com cinco momentos (48 euros/pessoa) e harmonização vínica (22 euros) opcional. De resto, esta pode ser uma boa forma de ficar a conhecer a carta num ato apenas.

A refeição costuma começar, a pedido dos clientes, com um couvert, composto por pão caseiro e broa de Avintes, azeite de produção própria de Ventozelo e manteiga do Pico. Daí em diante há espaço para novas adições – como a terrina de sapateira e maçã verde e as vieiras seladas com arroz de açafrão, limão e ovas avruga – e regressos, caso do polvo e agrião com puré de batata-doce, pickle de cebola roxa e pimentão fumado. Nos peixes, destaque também para o rodovalho com espargos, arroz de algas e folha de ostra, cujo sabor salgado lembra o do molusco.

Nas sobremesas, que levam um toque especial do chef José Guedes, ambos sugerem o leite creme de anis e laranja, amêndoa e figo e o mil-folhas de amêndoa com maçã assada, Porto e mascarpone. Os vinhos do Douro e Porto são, aliás, um dos fios condutores do Casario, que estando instalado no boutique hotel Gran Cruz House, pertencente à empresa Granvinhos, tem uma garrafeira com mais de 60 referências, entre vinhos do Douro e Porto das marcas próprias (Porto Cruz, Dalva e Quinta de Ventozelo nas principais), moscatel, espumante e gin.



Casario

Gran Cruz House (Viela do Buraco, Praça da Ribeira), Porto

Tel.: 227 662 270

Web: grancruzhouse.pt

De terça a sexta-feira, das 17h às 22h30. Sábado, das 12h30 às 22h30. Domingo, das 12h30 às 17h.

Preço médio à carta, sem vinhos: 45 euros.