O Porteiro serve brunch a toda a hora na sua nova casa, em Moreira da Maia

O nome gera curiosidade e o conforto convida a prolongar a estadia, por exemplo, diante de uma tábua com abacate, ovos, croissants e fatias de bolo. Bem-vindos ao Porteiro, um espaço dedicado ao brunch, em Moreira da Maia.

Moreira da Maia tem um Porteiro que nos faz sentir em casa: é o novo espaço de brunch de Filipe Pereira, que trabalha mesmo como porteiro num condomínio vizinho. Vive ali bastante gente, mas nem só de moradores se faz a clientela, muito graças ao boca a boca e às partilhas nas redes sociais, conta ele, que tem observado como o primeiro impulso das pessoas, quando a comida chega à mesa, é fotografá-la.

O cuidado com a apresentação transparece nos pratos, bem como no resto – dos uniformes da equipa à sala, de ambiente confortável, com cadeiras de um amarelo enérgico e objetos em exposição. Alguns deles foram parar às mãos de Filipe devido à sua atividade profissional: telefones antigos e uma televisão são exemplos de peças obtidas em mudanças de residência. Das prateleiras e vitrinas espreitam ainda relógios, globos, malas e passaportes, numa alusão ao aeroporto, que fica próximo. Ainda mais perto passa o Caminho de Santiago, e os peregrinos – como ele já foi – podem carimbar ali a sua credencial.





Depois de se deter na decoração, o olhar avança para a carta, disponível a toda a hora e prestes a ser ampliada. Cada cliente pode compor o seu próprio brunch, escolhendo entre opções como tostas, ovos, saladas ou panquecas (salgadas ou doces, caso da panqueca Lotus, que deve o nome à bolacha homónima e também leva gelado de nata e fruta). Nem falta um hambúrguer de frango assado com guacamole.

Outra opção é a tábua de partilha, pensada para duas pessoas, que engloba iogurte com granola, croissants, fatias de bolo, abacate, ovo escalfado, ovos mexidos, bacon, salmão fumado, mini panquecas, frutos secos e mais. Para acompanhar há sumos, smoothies, infusões, cocktails, vinhos e cervejas, entre outras bebidas. Para saborear, sem pressa, nas mesas interiores, no balcão voltado para a rua ou na esplanada.