O pão-de-ló de Alfeizerão, Alcobaça, é uma história escrita por mulheres

Na vila de Alfeizerão, Alcobaça, mora a receita passada pelas freiras do Mosteiro de Santa Maria de Coz. Uma história sempre escrita no feminino, que começou a escrever-se graças a um engano no tempo de cozedura.

Uma espécie de sina traçada na palma da mão percorre as várias gerações que já passaram pela gerência da Casa do Pão-de-Ló de Alfeizerão: só as mulheres conseguem escrever esta história com sucesso, contando que nenhuma delas deixa descendência. “Foi sempre assim. E de cada vez que algum homem pegou no negócio, não correu bem”. Helena Monteiro de Castro desfia as contas desse rosário, a dois anos de comemorar o centenário daquela mítica confeitaria, que herdou a receita passada aos habitantes da terra pelas freiras do Mosteiro de Santa Maria de Coz, aquando da perseguição às ordens religiosas. Mas terá sido a visão de D. Adília – irmã do padre João Matos Vieira, vindo do Alentejo – que despoletou o sucesso desta iguaria. Foi ela quem abriu a venda, à beira da antiga estrada nacional, e mandou vir duas sobrinhas, Ema e Elisa (esta última ainda viva) para fazer prosperar o negócio, nos anos 40 do século passado.

Este é um pão-de-ló húmido, que à primeira vista parece ser feito de creme no interior. Ledo engano: “é o mais básico bolo, que todos aprendemos a fazer, com apenas três ingredientes: ovos, açúcar e farinha. Costumo dizer que tem três segredos, como Fátima. O primeiro é bater muito bem os ovos com o açúcar; o segundo é ter o forno bem quente e dar-lhe pouco tempo de cozedura. E o terceiro não posso dar, porque são as mãos da nossa pasteleira, Sílvia, que aqui está há mais de um quarto de século”, conta Helena de Castro.

Aquela sempre foi “uma casa de passantes”, por via da localização. Mantém toda a traça original, incluindo a réplica do mobiliário idealizado pelos Móveis Serrano, de Caldas da Rainha. Nas paredes, centenas de azulejos da aveirense Aleluia reproduzem a faina do mar, ali tão perto, de São Martinho do Porto à Nazaré. E para completar a viagem no tempo, um velho expositor Heller, com os largos frascos de vidro para drops e caramelos. O resto conta-se em fotografias de outros tempos, expostas no salão de chá.

Suspiros às claras

Durante muitos anos ninguém soube o que fazer com tantas claras que sobravam, já que o pão-de-ló guarda apenas as gemas dos ovos. Há décadas que a Casa de Alfeizerão começou a aplicá-las em suspiros. Mas foi já no tempo de Helena (uma professora de Filosofia que conheceu a vila e o bolo dela pela via do casamento) que chegou a diversificação. Atualmente fazem-se ali suspiros de todas as cores e tamanhos, que ajudam a escrever um novo capítulo nesta história.