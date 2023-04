O novo restaurante Maria Escandalosa, no Chiado, é uma homenagem às mulheres

O novo restaurante do Chiado, Maria Escandalosa, gravita entre “o sagrado e o profano”. Os pratos refletem influências do mundo e têm cocktails por companhia. No final, a conta é entregue dentro de um salto alto encarnado.

Conhecendo bem o significado do adjetivo “escandalosa”, Carolina Antony propõe o seu. “Qualquer mulher pode ser escandalosa em vários sentidos: escandalosa na simplicidade, no luxo, na força, na coragem ou na independência. E Maria, porque é um nome que tanto representa o sagrado como o profano”, esclarece a empresária à frente deste novo restaurante de comida internacional, encaixado entre o culto da Igreja de São Roque, a arte do Teatro da Trindade e a vida boémia do Bairro Alto.

A localização não podia servir melhor o conceito e o tom do Maria Escandalosa, em jeito de homenagem a todas “as raparigas e mulheres que fizeram história”, e cujas fotografias emolduradas preenchem as paredes: Carmen Miranda, Edith Piaf, Nina Simone, Frida Kahlo e Lady Di, entre muitas outras. “Na decoração quis evocar luxo e glamour através do uso de velas, lustres e peças de antiquário como a mesa de madeira e um canapé”, aponta Carolina, que também veste a jaleca na cozinha.

Da inspiração no teatro de revista, no qual muitas mulheres ajudaram a questionar costumes e mentalidades ao longo dos tempos, resultou um menu dividido em cinco atos, com cocktails a acompanhar. No primeiro, A Benesse das Deusas, destaca-se, por exemplo, a coxia escandalosa (coxa com recheio de costela e compota de maçã picante, num trocadilho com o lugar onde os atores aguardam a entrada em cena). Foyer de queijos com focaccia e burrata trufada e presunto são outras das opções.

Já o Nascimento de Afrodite traz pratos com a frescura do mar, como os camarões Leloir (reinterpretação do cocktail de camarão em referência ao químico e criador do molho de golf, aqui substituído por creme de leite de coco, tomate assado e queijo amanteigado); o ceviche Carmen, de banana com chuchu; e o crudo de atum das deusas, isto é, cubos de atum marinados em molho oriental. No ato As Profundezas dos Deuses do Mar vale a pena provar o risoto de lascas de bacalhau com coentros.

Para escolher os pratos de carne, o menu desafia a entrar no Santuário dos Manás da Terra, onde Carolina Antony realça os seus hambúrgueres trazidos do Yámã! Burger Vibration e Yámã! Rio Bar, ambos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de onde é natural. O cerrar do pano dá-se sob Os Céus Aprazíveis, com sobremesas como o pain perdù, uma rabanada com sorvete de uísque, amendoim picante e erva-doce; e o creme de papaia com licor de cassis e crocante de framboesa.

Com um percurso originalmente ligado à moda, em Nova Iorque, Carolina dividiu-se alguns anos entre os EUA e o Brasil ao sabor de vários negócios, não só ligados à restauração. Quando o marido e ator Marcello Antony foi convidado para gravar uma novela da TVI, mudaram-se para Portugal com os filhos e encontraram tudo o que precisavam para viver com qualidade. A restauração, que corre no sangue da família desde sempre, é o palco onde agora brilha, homenageando o feminino.