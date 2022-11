O novo Las Dos Manos, do chef Kiko, tem coração no México e um pé no Japão

No colorido e descontraído restaurante, onde se come à mesa ou nas duas barras, na primeira fila para ver as preparações, o aguachile (um parente do ceviche, mas sem caldo de peixe) é um dos destaques com seis variedades – carabineiro e aipo, lula e polvo, salmão braseado com ananás e yuzu, sashimi de lírio e gamba algarvia são algumas das parelhas aqui combinadas. Nos tacos, o clássico al pastor leva secretos de porco preto e ananás, mas também se aposta no pato confitado e laranja ou no rabo de boi e ovo de codorniz.