O novo JNcQUOI Beach Club junta petiscos e paellas junto ao mar da Comporta

Depois dos três espaços na Avenida da Liberdade, a Amorim Luxury abre o novo JNcQUOI Beach Club longe da azáfama da capital, nos areais da Praia do Pego, no Carvalhal. O peixe e marisco local são os cabeças-de-cartaz desta casa que não se quer sazonal.

Há 40 anos, um jovem Jerónimo Ferreira estreava-se nos meandros da cozinha, num restaurante na Praia dos Lavadores, em Gaia. Agora, o chef está de volta aos areais, na liderança do JNcQUOI Beach Club Comporta, o novo espaço que traz fôlego reforçado à Praia do Pego e que rejeita o rótulo sazonal, estando aberto todo o ano. “É um privilégio trabalhar aqui”, explica o chef natural de Avintes, que volta a ter o mar como companheiro fixo.

O mesmo que alimenta grande parte da carta do restaurante, de linhas minimalistas, para reforçar a ideia de intemporalidade. Aliás, a montra de peixe e marisco fresco do dia, situado à entrada desta casa, já deixa adivinhar isso mesmo: dourada, lula, robalo, cantaril, linguado, pargo, pregado, salmonete e ostras do Sado são exemplos comuns desta época, vindos das lotas de Sesimbra e Setúbal, e de pescadores locais.

Entre interior, esplanada e mesas no areal – onde se sentam 100 comensais -, o irmão mais novo do JNcQUOI Avenida, JNcQUOI Asia e JNcQUOI Frou Frou (todos na Avenida da Liberdade) serve petiscos com influências ecléticas, do carpaccio de bacalhau, atum e gambas (desde os 22 euros) ao cachorro de lavagante (49 euros), peixinhos da horta (17 euros) e ovos rotos (22 euros). Numa região rica em arroz, as paellas assumem grande parte da carta, com uma dezena de variedades, a partir dos 58 euros para duas pessoas (cogumelos e trufa; pato confitado; carabineiros ou de cozido à portuguesa, etc), tal como o peixe do dia, grelhado ou assado ao sal ou na argila.

“O meu maior cuidado é tratar o produto de qualidade, com respeito e carinho. Estou sempre a criar”, explica Jerónimo, que já trabalhou pelo mundo, em locais como Londres, Amesterdão, Milão, Rio de Janeiro, Cidade do México ou Viena.

No restaurante pet-friendly da Amorim Luxury, que não encerra entre refeições, para respeitar uma dinâmica sem pressas, a despedida mantém-se variada, em sobremesas como o pudim Abade de Priscos (11 euros), a paella de crème brûlée com gelado de abacaxi e gengibre (15 euros) ou a baba de tubarão (12 euros), um doce que junta arroz-doce, creme de ovo, canela, mousse de lima e pinhões. Para brindar à beira-mar – de todas as mesas do restaurante consegue ver-se o mar -, há cocktails de assinatura e uma vasta garrafeira com 160 referências.