O Nicolau chegou a Cascais com comida para todo o dia (e um pé na praia)

Os clientes pediram e o grupo Nicolau fez-lhes a vontade: o novo Nicolau Cascais abriu numa zona residencial tranquila e próxima do centro, com os clássicos de sempre, mas também muitas novidades de comer e beber. De inspiração balnear, esta morada quer tornar-se um ponto de encontro para quem regressa da praia, com cocktails ao final da tarde.



Surfando a onda de popularidade conquistada rapidamente desde a primeira abertura em Campo de Ourique, Lisboa, o grupo Nicolau abriu esta primavera o seu primeiro espaço na vila de Cascais, numa zona residencial a curta distância pedonal do centro. Como tal, apostou numa decoração mais balnear, com toques balineses, bonecas banhistas em cerâmica e uma praia recriada em papel de parede. O menu, esse, manteve os clássicos da marca mas ganhou uma mão-cheia de novidades.

No conceito “all day dining” (comida a qualquer hora do dia) cabem agora uma nova sopa asiática picante Tom Yum de camarão; o Favorito Nicolau (couve coração assada com molho romesco, bacon caramelizado e pistacho); um cremoso risoto de abóbora com leite de coco e queijo de cabra; dadinhos de tapioca; e sobremesas como o crumble cake de pêssego com gelado. Nesta matéria, o espaço optou por desenvolver receitas próprias com sabores como crumble, framboesa e figo.





O espaço decorado em tons de cor de rosa e verde por Joana Durão, artista e residente em Cascais, dá as boas-vindas aos clientes com um vistoso bar, o que permitiu reforçar a aposta nos cocktails. A ideia é atrair os clientes no regresso da praia, ao final da tarde, com bellinis, bloody marys e mimosas, ao ritmo de um DJ, revelou à “Evasões” Débora Pinto, responsável pela operação da nova loja. Mas há também novos milkshakes, como o de chocolate e morango, por exemplo.

Puxando o ambiente de praia para dentro do espaço, e sobretudo para a esplanada exterior equipada com guardassóis exóticos, o Nicolau Cascais vende chinelos de praia e bonés exclusivos, e terá bolas de praia insufláveis. Quem conhece os outros espaços sabe que ali também pode comprar as kombuchas e manteigas de amendoim caseiras. A ligação à natureza torna-se ainda evidente com as várias plantas de interior que adornam o espaço, e que são tratadas por uma florista da vizinhança.