O Méze, em Braga, é um espaço pensado para relaxar e partilhar

Nascido em plena pandemia, o espaço localizado no coração da cidade começou pelo take-away. O Méze quer agora chamar clientes para momentos de partilha. Quer seja com saladas, panquecas ou um cocktail.

Luz, verde, folhas de palmeira, paredes de cal, cocktails que vão passando neste e naquele tabuleiro. Podíamos estar a descrever uma esplanada junto a uma praia portuguesa, mas não. Este é o Méze. Criado no coração de Braga, pretende trazer à cidade um espaço agradável de convívio.

É no meio da movimentada Praça Conde Agrolongo, entre carros, autocarros, transeuntes e empresas, que nasceu, em 2021, um restaurante com decoração de padrões naturais e uma carta que convida a entrar qualquer que seja a hora do dia.

Estamos na hora de almoço e hoje há salteado de grão de bico e espinafres com peito de frango. Ao pedir, parece que o prato não terá nada de saber. Mas o sabor surpreende. O segredo do toque adocicado é o Vinho do Porto. Mas a refeição não fica por aqui. Incluído está ainda o creme de ervilhas, uma bebida e o café – tudo por 8,5 euros. Por mais 1,5 euros podemos ainda pedir a sobremesa. Esta semana é salame de caramelo salgado. O prato e o creme são alterados diariamente.

Mas no Méze há muito mais para descobrir. O brunch está disponível todos os dias. Custa 12,5 euros e é composto por quatro elementos: duas comidas e duas bebidas. As panquecas são a escolha da maioria, uma vez que o sabor encontra o equilíbrio perfeito entre o doce e o salgado.

Este é o serviço base do espaço, já que o Méze é pensado para ser um momento de partilha. O nome do restaurante é de inspiração árabe. Quem nos conta é Nuno Carvalhal, dono do espaço juntamente com Paulo Morais. “Méze significa partilha e esse é o nosso objetivo… que os clientes venham cá com familiares, amigos, conhecidos e que passem umas horas na companhia de alguém, junto com os nossos pratos ou bebidas.”

Bebidas, sim. Porque o brunch não é a única sugestão para um encontro romântico ou uma tarde de amigos. Uma das especialidades do Méze são os cocktails. Hoje, ainda com a carta de verão, somos servidos com um Pink Dragon. O bonito copo num tom vívido de cor-de-rosa não desilude quando sabemos a composição: é um gin com gelado de pitaia. Para aproveitar os últimos dias de sol, aconselha-se aproveitar a esplanada.





O Méze está também disponível através de serviço take-away (com o qual nasceu, aliás, já que a abertura ocorreu em pleno confinamento). “Notamos que as pessoas querem sair e assim que foi possível voltar aos restaurantes tivemos muitos clientes do serviço ao domicílio a passar por aqui para conhecer o espaço físico”, conta Nuno Carvalhal.