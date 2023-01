O Camélia Brunch Garden tem novidades na carta para o inverno

Uma versão do croque madame, scotch eggs, uma bowl de salmão e uma "bifana" vegan estão entre as novidades.

Os sabores do mundo continuam em destaque no Camélia Brunch Garden, espaço situado na Foz do Douro. “Procuramos sempre revolucionar a nossa oferta de alguma forma, mantendo os clássicos de brunch que os nossos clientes tanto apreciam, mas surpreendendo-os com algumas criações mais irreverentes”, refere Pedro Bateira, sócio do Camélia Brunch Garden, em comunicado enviado à imprensa.

Como se está na época do frio, a ideia da carta foi apresentar “algo mais reconfortante e guloso”, acrescenta José Freitas, também sócio do projeto. Assim, entram na carta papas de aveia, sandes inspiradas nos franceses croque monsieur e croque madame (este rechado com recheado com presunto serrano e queijo gouda) ou “bifanas” de seitan (seitanas). Entram também os clássicos scotch eggs, ovos cozidos e envolvidos por uma mistura de carne picada com especiarias, ovos mexidos com bacon e ovos estrelados e bacon.

Para o almoço, na categoria das Bowls Quentes, entra uma nova bowl de salmão, que inclui taco de salmão glaceado com molho tipo bearnês, puré de batata, alcaparra e funcho.





Nas bebidas há também novidades. Entra o sumo de frutos vermelhos, laranja e hortelã, o sumo de abacaxi, gengibre e hortelã e o de maracujá, manga e pêssego. Os novos cocktails são o Flor Café, com Macieira cremosa, licor de café e uísque, o Amor Perfeito, com Havana especial, Pedras e puré de maracujá e sumo de limão e o cocktail Camélia Rose, com gin pink, água tónica, xarope de amora, espuma de gengibre.

De lembrar que o Camélia Brunch Garden se situa na Foz, junto ao rio Douro, e conta com uma esplanada coberta e pet friendly.