O Aura Dim Sum, em Alfama, é uma carta de amor aos dumplings artesanais

Depois do sucesso na Bica, o Aura Dim Sum alarga em espaço e em carta, mudando-se para uma nova casa em Alfama. É aqui que se provam os dumplings artesanais de Catarina Goya.

Teve a sua primeira casa no Brasil, atravessou o Atlântico até à Bica há mais de um ano, mas a procura tornou-se tal que o Aura Dim Sum passou para uma nova e maior morada, agora em Alfama. Curiosamente, para o número 88 da Rua das Escolas Gerais – o oito é um número de sorte para os chineses – e no espaço de uma antiga farmácia, a área em que se formou Catarina Goya, a responsável pelo restaurante que é uma carta de amor aos dumplings artesanais, ao lado do companheiro, Jose Luís Suárez.

Os cabeças-de-cartaz do espaço, os dim sum, servem-se com recheios para todos os gostos e trabalhados de várias formas – ao vapor, salteados ou fritos, fruto dos anos de aprendizagem de Carolina junto a especialistas deste clássico da comida de rua chinesa, quer em Londres, onde chegou a viver, ou na Ásia, para onde viajou em busca de aperfeiçoamento.





A vapor, há peças como Lamb Sticky Rice Pearls (borrego, shiitake, cenoura, gengibre e cebolinho) ou Sea Shumay (caranguejo, vieira, camarão, gengibre, cebolinho). Nos dim sum salteados, destaque para os Pork and Mushrooms (porco, cogumelos, cenoura e couve chinesa) e nos fritos vale a pena provar os Money Bags (frango de campo, erva príncipe, gengibre, espinafres), entre outros. Na carta, que aumentou na mudança da Bica para Alfama, há ainda wontons servidos com molho picante, quatro variedades de bao, saladas e dois pratos a piscar o olho ao Vietname.

Na casa que soma 38 lugares, em mesas ou ao balcão, na fila da frente para a cozinha aberta, tudo é feito de raiz, dos molhos aos recheios e massas. Para acompanhar, há uma garrafeira com dezena e meia de vinhos, chás, cervejas asiáticas e os cocktails de autor da Living the Drink, como o Wasabi Mule, um dos mais populares da casa, com vodka, wasabi, morango chinês, limão e ginger beer. Bem fresco, como pede um dia de verão.