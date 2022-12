Nozomi Sushi Bar, em Alcântara, renova carta e cocktails (e lança réveillon)

Novos pratos e cocktails, uma campanha que oferece dose dupla de hot rolls e um menu especialmente criado para a passagem de ano são as novidades para conhecer no Nozomi Sushi Bar, um restaurante japonês na zona alta de Alcântara.



A comemorar dois anos desde a abertura, o Nozomi Sushi Bar, no bairro de Alcântara, aproveitou a chegada do inverno para introduzir novos pratos na carta (alguns quentes, para confortar o estômago), lançar novos cocktails e uma campanha que oferece dose dupla de hot rolls às quintas-feiras. A pensar também na passagem de ano que se avizinha, criou ainda um menu por 35 euros/pessoa.

Entre os novos pratos disponíveis agora no menu do Nozomi Sushi Bar contam-se o ramen, a típica sopa de massa japonesa com carne de porco, ovo cozido e cebolinho (em estreia absoluta no espaço); o yakimeshi, arroz com legumes salteados e ovo; o tori, frango panado com legumes e molho cítrico; e o ebi spice, composto por camarão panado envolto em salmão braseado e sweet chilli.





No campeonato do sushi, os amantes desta vertente da cozinha nipónica encontram agora também o maki especial (sem alga, com arroz e salmão e alho francês) e o maki vegan (arroz de sushi, abacate, tomate seco e pepino, com um toque de molho cítrico). Às quintas-feiras, os hot nozomi chegam em dose dupla por cada pedido (podendo o cliente provar 28 peças de harumaki, fry e rolo especial do chef).

No copo as novidades focam-se no saké, a típica bebida de fermentado de arroz, apresentada na forma de cocktails como o Basil Collis Sake, uma combinação do saké com gin, limão, folhas de manjericão finalizado com água gaseificada. O Japan Sour, com o nikka whisky, yuzo, martini ambrato ou bianco e clara de ovo; e a Caipi saké preparada com frutos vermelhos ou uva verde, são outras das propostas.

Quem quiser terminar o ano de 2022 na companhia de sabores japoneses pode optar pelo menu de réveillon do Nozomi Sushi Bar, que incluirá entrada, ceviche do chef, gyosa, carpaccio, tempura de gambas, mix de hot nozomi (14 peças) e degustação de um combinado de sushi com variedade de peixes e composições (23 peças), por 35 euros/pessoa. A sobremesa de gelado de chá verde está incluída. No dia 31, o restaurante vai funcionar das 12h às 14h30 e das 19h às 24h.