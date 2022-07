Novo El Clandestino, em Cascais, mergulha nos sabores peruanos

Depois de quatro anos a dar cor, ritmo e sabores mexicanos a Lisboa, o El Clandestino rumou a Cascais com um menu virado para os sabores peruanos, com influências asiáticas.



No novo El Clandestino aberto no centro de Cascais, o chef Teófilo Quiñones e a respetiva equipa peruana, com experiência em restaurantes Michelin, desafiam os clientes a provar novos sabores, seja a que horas for. Depois da aposta nos sabores mexicanos, no restaurante de Lisboa, a marca aponta agora a bússola para o Perú, propondo uma série de pratos ora mais tradicionais, ora com influências asiáticas.

Ossobuco cozinhado a fogo lento em vinho tinto e chalotas, ceviches tradicional ou misto (com vários peixes, cebola roxa, aji e batata doce) e bao de salmão são algumas das opções que se podem pedir para partilhar, como entrada, além de crepes vietnamitas bem recheados. Já entre os pratos mais substanciais há lombo salteado no wok e lombo pimenta com passas, vinho do Porto e espargos.





Noodles de frango com gambas e vegetais também constam do menu, como opção boa para partilhar. A hidratação necessária para acompanhar estes sabores chega na forma de cocktails, feitos num bar com balcão comprido, que é o epicentro do restaurante com decoração colorida. Na carta, existem cocktails especiais como a margarita dlandestina, o ginco de mayo e o meet me In the bathroom.

Mantendo o ambiente do espaço lisboeta, o El Clandestino em Cascais também tem a música como aposta forte, pelo que há música assegurada por um DJ nas noites de sexta e sábado, até às quatro da manhã. Ao fim de semana, entre as 18h e as 19h há uma campanha que oferece uma taça de ceviche e uma imperial por cinco euros. O restaurante deverá reabrir em Lisboa em breve, numa nova localização.