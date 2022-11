Novo Cícero Bistrot junta cozinha francesa e arte modernista brasileira, em Campo de Ourique

O novo restaurante-galeria Cícero Bistrot, no bairro de Campo de Ourique, junta Portugal, França e Brasil à mesa, seguindo as pisadas de Cícero Dias, um dos mais proeminentes artistas modernistas brasileiros.

A esplanada do Cícero Bistrot, à laia de bistrot dos anos 1950, convida quem passa na movimentada rua Saraiva de Carvalho a conhecer este conceito inspirado na vida e obra de Cícero Dias – pintor e ilustrador natural de Pernambuco que marcou a cena modernista brasileira, viveu exilado em Paris durante o nazismo e chegou a casar em Lisboa. Paulo Dalla Nora Macedo, multifacetado empresário no Brasil, e Ana Carolina Silva são os autores do restaurante, que é também uma galeria. Apontando Lisboa como “o hub do Brasil na Europa”, a dupla quer passar a ideia de um Brasil moderno, culto e sofisticado, casando a gastronomia francesa com a arte modernista. Da sua coleção, Paulo expõe mais de 30 quadros, móveis e tapeçarias em três salas (Modernista, Contemporânea e Arte Popular), além de uma porta assinada pela vitralista franco-brasileira Marianne Peretti. Na cozinha, o chef Hugo Cortez é quem elabora os pratos “como quadros, em diálogo com a arte”.







Da junção entre os produtos luso-brasileiros e o rigor francês das proporções resultam pratos como carabineiro e robalo de mar com molho de coco, azeite de dendé e arroz basmati salpicado com salsa; vazia de wagyu com puré de alho negro em cama de couve kale, mil-folhas de batatas com sálvia e courgetes glaciadas; e mousse de chocolate com framboesa e peta-zetas. Há também um menu de três pratos (sob reserva) e uma opção de almoço, harmonizados com vinhos nacionais.