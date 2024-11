Novo Capsule Neo-Bistro leva cozinha nórdica da Ericeira para Lisboa

Depois da estreia na Ericeira, entretanto convertida em café de especialidade, o The Capsule desceu a Lisboa já como “neo-bistro”, mantendo o chef de 33 anos Alex Horbenko à frente do menu. A receita inclui fermentações, combinações inusitadas de ingredientes e bebidas leves.

A cozinha aberta, toda em inox e com um armário em madeira, denota o minimalismo nórdico e assemelha-se a um laboratório. É nela que o chef ucraniano Alex Horbenko se concentra para dar forma a uma cozinha com influências portuguesas, asiáticas, nórdicas e ucranianas. Todas têm em comum a filosofia de zero desperdício e processos baseados em fermentações, com os quais produzem pasta de soja, frutas e vegetais lacto-fermentados, vinagre, garums, bottarga e kombucha. “Assim conseguimos criar produtos distintos dos outros no mercado”, explica o chef.

Muitos desses elementos surgem nas propostas matinais de brunch e pequeno-almoço, das 10 às 14 horas, como brioche salgado com frango crocante, maionese de kimchi e picles; ou numa versão doce com gelado de pão, ananás dos Açores e caramelo de pão. Já os adeptos de ovos encontram uma omelete ao estilo japonês com nduja (enchido) artesanal, molho holandês com sriracha e chips de inhame, por exemplo. Nas entradas e extras há, por sua vez, um tártaro de carne maturada com maionese de kimchi e french toast que ajuda a contar a história da marca.





Na verdade, este foi o único prato que transitou do menu do The Capsule Café, que o casal de ucranianos Tetiana Pidgurchenko e Oleksander Kukhtenko abriu na Ericeira, o ano passado. O chef juntou-se pouco depois, como sócio do negócio, e a operação concentra-se agora na Rua do Crucifixo, na Baixa, de onde sai toda a pastelaria, como o cheesecake de pistacho, que liga com cafés de especialidade torrados na loja da vila do oeste. E se lá a decoração é quase toda em azul, aqui o Atelier Réalité apostou num candeeiro da Burel Factory e em cadeiras da Olaio.

Feitos com produtos “locais e sustentáveis”, diz Alex Horbenko, há também pratos principais de peixe e carne, e vegetarianos, como garoupa confitada, vegetais lacto-fermentados e mousse de batata; terrine de costela de vaca, nozes e ketchup de alho, e bife de abóbora com mousse de tahini e tofu. Entre as sobremesas, o chef destaca o típico ucraniano bolo de mel negro com mousse de fava tonka. Igualmente evidente é a aposta nas bebidas, curadas pela responsável Lindsay Rho, com vinhos naturais, orgânicos, mocktails, chás e outras bebidas com mixologia.