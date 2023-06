Nova Real, o restaurante onde comem (em conta) o médico e o lavrador

Neste restaurante de Vila Real, que foi ter às mãos de Eduardo e Susana Costa quase por brincadeira, vai fazer 20 anos, entra toda a gente e ninguém sai sem comer. Há grelhados, sabores tradicionais e clientes dispostos a ajudar.

O restaurante Nova Real existe há mais de 40 anos e está nas mãos de Eduardo e Susana Costa há quase 20. Ele é de Mondim de Basto e ela de Amarante, mas conheceram-se em França, onde estavam emigrados. Não pensavam regressar, mas tudo mudou numa visita a Portugal para gozar férias e celebrar o casamento: quase por brincadeira, tomaram as rédeas daquela churrasqueira em Vila Real onde Eduardo trabalhara em tempos, e que assegurara o copo-d’água. ”No dia em que viemos pagar o serviço, acabámos por comprar a casa, e não tínhamos essa ideia”, lembra ele, sorridente. O então proprietário queria passar o negócio para outras mãos e rapidamente se acordou que seriam as suas.

O jovem casal voltou a Paris para “arrumar o que havia para arrumar” e, num dezembro longínquo, assumiu os destinos do Nova Real. Conservou o nome e fez mudanças na ementa, que hoje inclui diárias. Parte da clientela mantém-se fiel há duas décadas àquela cozinha tradicional portuguesa que traz memórias da “comida antiga”, até porque se dá tempo ao tempo, contam os responsáveis pelo espaço, exemplificando: “A batata frita é descascada, partida… Dá mais trabalho, mas também tem outro sabor”.

O fim de semana traz pratos mais especiais, como vitela assada, picanha, cabrito no forno e bacalhau à Zé do Pipo, os dois últimos disponíveis somente ao domingo. De resto, para a mesa vão sobretudo grelhados (como bacalhau ou entrecosto na brasa), frango de churrasco e outras opções em conta. Nos dias úteis, à carta somam-se pelo menos três sugestões, de carne e peixe, as quais vão variando. Rojões, tripas, espetada de peru, lombo de porco assado e bacalhau com natas são só algumas das possibilidades, neste restaurante com serviço de takeaway.





O ambiente é familiar. “Já tive clientes a botar a mão, a fazer o que for preciso”, desde ajudar a levantar mesas até pôr louça a lavar, quando falta algum funcionário e há que manter o ritmo para não atrasar o serviço, diz Susana, certa de que “tudo se resolve, ninguém vai embora sem comer”. Às duas salas, com atmosferas distintas, junta-se uma terceira, de aspeto mais cuidado, para eventos e festas, totalizando cerca de 200 lugares. “Entra toda a gente aqui: tanto pode estar um lavrador como um médico”, conclui Eduardo.

A EMENTA

Prato do dia: 5,50 euros; menu com prato, bebida, pão e café, 8,50 euros.

Especialidades: grelhados, frango de churrasco, tripas, rojões, arroz de feijão com pataniscas ou panados.

Sobremesas: doce da casa, mousse de chocolate, bolo de bolacha, cheesecake de frutos vermelhos, baba de camelo, pudim de ovos.