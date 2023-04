Nos jantares Le Petit Chef, a comida salta do videomapping para o prato

Depois de servir refeições em Banguecoque, Singapura, Abu Dhabi, Praga e Berlim, eis que o Le Petit Chef chegou a Lisboa para uma temporada de seis meses no Sheraton Lisboa Hotel & Spa. Os jantares têm por mote as aventuras “do chef mais pequeno do mundo”, que ganha vida à mesa com recurso a videomapping.



À entrada na sala do Le Petit Chef, escondida atrás de umas cortinas no restaurante Lobby Bistro, no piso térreo do Sheraton Lisboa Hotel & Spa, repara-se logo nos pratos simetricamente alinhados na mesa, e iluminados a branco. O olhar segue a luz até ao teto, onde estão os projetores que fazem a magia do videomapping 3D acontecer, e a experiência começa, com a mesa transformada em tela de projeção.

O “espetáculo digital”, como descreve a marca em comunicado, consiste num jantar de cinco momentos (com várias opções de menu, incluindo vegetariano e infantil) em que cada prato é confecionado pela figura do Le Petit Chef, um francês de Marselha com seis centímetros de altura e pouca destreza para as lides da cozinha. Cada prato inspira diferentes cenários, aonde o chef vai buscar vários ingredientes.

Assim que a performance termina, o serviço, sincronizado com a projeção, coloca a comida verdadeira na mesa, assegurando a devida reposição das bebidas. “Peguei nas raízes portuguesas e tentei adaptá-las ao vídeo do Le Petit Chef que nos foram sugeridos. Havia mais e escolhemos este [porque nos permite] pegar nos nossos mariscos, carnes e produtos locais”, explica o chef executivo do hotel Gil Raposo.

Ovo a baixa temperatura sobre crostini de presunto com chutney de tomate, alfaces e legumes bio com vinagrete trufado; misto de bivalves e camarão salteados com salicórnia em caldo de peixe; sorbet de lima com frutos vermelhos e espuma cítrica (tira-gosto); lombo de novilho charolês grelhado, batata provençal e legumes grelhados com molho béarnaise; e cème brulée de lúcia-lima e baunilha são os pratos que compõem, por exemplo, o menu Classic dos jantares Le Petit Chef.

No momento da reserva online, os clientes podem escolher entre os menus Le Grand Chef (129 euros/pessoa); Le Petit Chef Classic (99 euros/pessoa), Le Petit Chef Vegetariana (89 euros/pessoa) e Junior Chef (ementa simplificada, 50 euros/criança). Todas as bebidas são escolhidas e pagas à parte. Os jantares, com lotação de 30 pessoas por sessão, acontecem de terça a domingo, às 20h.

Por detrás das animações do Le Petit Chef encontra-se o coletivo de artistas belgas Skullmapping, fundado em 2010 por Filip Sterckx e Antoon Verbeeck. O grupo recorre a tecnologia de mapeamento de projeção 3D e coloca-a ao serviço de um profundo saber-fazer artístico, para dar vida ao cozinheiro francês em várias cidades do mundo, como Banguecoque, Singapura, Abu Dhabi, Praga e Berlim.