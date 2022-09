No Seventh, em Lisboa, o brunch tem vista para o histórico elétrico 28

Quatro brunches já definidos facilitam a escolha a quem entra no Seventh, na Calçada do Combro, à procura de uma refeição que faça a ponte entre o pequeno-almoço e o almoço.

A ver o Elétrico 28, amarelo e ruidoso, descer a Calçada do Combro, são muitos os clientes que levam à boca uma colher de caldo verde com chouriço, um dos itens que compõem o brunch Lisbon, no Seventh. Qualquer português estranharia a textura demasiado cremosa da sopa (feita, aqui, com mais batata), mas sempre é um gosto a portugalidade que agrada aos forasteiros que visitam esta casa de brunches sem horários, a caminho do Chiado.

Eduardo e Cris são o casal brasileiro, agora radicado em Portugal, fundador deste negócio e com o qual se estreiam na restauração (tendo começado com um quiosque de churrasco brasileiro na Gare do Oriente). No Seventh, cujo nome remete para o sétimo dia da semana, dia de descanso por tradição, propõem um menu com quatro brunches definidos, com bebidas incluídas, e itens individuais, para quem preferir compôr a mesa ao próprio gosto.





Além do Lisbon (ovos mexidos, caldo verde com chouriço, tomate assado, bolo do caco, queijo creme, doce e bebida quente) há o American (com ovos mexidos ou benedict, entre outros), o Vegan e o English (que a par de outros elementos traz ovos estrelados, bacon e salsicha). Todos eles apresentam uma sugestão de bebida – o lisboeta propõe um cálice de bagaço. À parte, é possível pedir tostas variadas e panquecas doces e salgadas.

A Twist, por exemplo, traz duas panquecas com bacon, queijo cheddar, ovo estrelado, xarope de ácer e granola salgada; enquanto a La Lechera é uma das mais solicitadas e composta por duas panquecas, doce de leite, banana e crumble de frutos secos. Tudo sabores para ir provando com calma, ao som de uma eclética banda-sonora e a ver o Elétrico 28 subir e descer a rua, repleto de turistas ávidos de conhecer Lisboa.