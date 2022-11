No Sagardi Porto, um jantar vínico entre o País Basco e o Douro

Comida tradicional basca estará À Mesa Com... Quinta do Vesuvio, que traz uma estreia. Acontece quinta-feira 24.

Cada estação do ano tem o respetivo jantar vínico no Sagardi Porto, o espaço dedicado à comida basca na Ribeira do Porto. O encontro À Mesa Com… desta temporada tem lugar quinta-feira, dia 24. O evento, que junta a cozinha assente na tradição daquela comunidade autónoma do norte de Espanha a produtores portugueses, conta desta vez com os vinhos da Quinta do Vesuvio.

A marcha começa com o aperitivo no piso de entrada do Sagardi, onde será servido um Porto tónico, a matéria-prima principal um Graham’s Blend N.º5. Para comer, uma intensa Gilda, pintxo clássico que se socorre do fruto das conservas – neste caso, uma parelha de anchova, azeitona e pimento. O jantar propriamente dito acontece ao fundo das escadas, numa sala de jantar para 40 pessoas.

Do trio de entradas, dispostas para partilha, faz parte alho-porro de Zarautz, fino, passado na parrilla (grelha omnipresente na confeção deste menu) e temperado com azeite e sal; uma txistorra de Orio que tem parentesco com a linguiça, menos fumada e condimentada, logo mais suave, servida com pão torrado (artesanal, de massa mãe); e carnudos cogumelos hongo beltza, selvagens, salteados com molho de carne e envoltos, já à mesa, em gema de ovo. Por agora, fresco e discreto, bebe-se Altano Rosé.

Nos pratos principais, o primeiro ato é insuperável no sabor e simplicidade: tamboril-preto vindo do Mercado de Matosinhos e tocado pela parrilla, temperado com azeite cozido e vinagre e emparelhado com salada de alface e ceboleto de Hernani (não é nome de gente, antes de um município basco). Acompanha-o uma estreia em público, Pequeno Dilema Branco 2020, primeira colheita, mistura das castas Viosinho, Alvarinho, Arinto e Gouveio.

Após o tamboril, e para experiências mais fortes, chega um tataki basco de vaca velha, maturação leve, mais uns gentis e adocicados pimentos piquillo, batata agria confitada e frita e pisto, um preparado de legumes onde cabe curgete, cebola e alho francês, entre outros. Agora no território dos tintos, há um Quinta do Vesuvio 2019.

A sobremesa também traz um tesouro memorável, uma tarte de queijo basca (intenso queijo de ovelha), quente e bem ladeada por coulis de frutos vermelhos, que encontra companhia adequada num Porto, Quinta do Vesuvio 1995 Vintage. Antes do café, trufa de chocolate.

Esta edição do À Mesa Com… custa 65 euros por pessoa, sendo necessária reserva via telefone (221 130 987) ou email ([email protected]).