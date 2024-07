No renovado Seen Sky Bar, come-se e bebe-se a ver Lisboa e o Tejo

A varanda sobre a zona histórica de Lisboa e o Tejo é o maior trunfo do Sky Bar, de mão dada com o restaurante Seen, de Olivier.

As escadas brancas e curvas que pareciam projetar-se para fora do edifício já não existem, mas a vista sobre a Avenida da Liberdade, ladeada pelas várias colinas, o castelo e o braço do Tejo ao fundo mantém-se inigualável, do alto do nono piso do hotel Tivoli Avenida Liberdade. A canção de Carlos do Carmo poderia ser uma boa banda sonora para o quadro de postal, mas são outros os ritmos que ecoam no renovado terraço, agora Seen Sky Bar. A Deckora Design quis criar um “oásis” tropical com plantas, chapéus de sombra e mobiliário feito por artesãos.

Enquanto, no vistoso bar coroado de flores, o novo head bartender Hugo Feijão aplica técnicas de cozinha a cocktails – há seis novos, com álcool, para todos os gostos, desde Le Citron, com uma cobertura de açúcar queimada, ao Drink Me 2.0, com coentros -, da cozinha do Seen saem propostas para partilhar do chef Olivier da Costa. A grande novidade é que o terraço passa a servir almoços. Os clássicos linguini trufado, wagyu laminado com molho chimichurri e tacos Seen mantêm-se, mas há uma mão cheia de estreias a descobrir.

O tártaro di pomodoro (carne de vaca, tomate, trufa e queijo stracciatella) é uma das estreias e veio diretamente do Seen Roma. Há também seis novas saladas, como a de burrata com tomate, azeite de manjericão, figos e pinhões; um prego de atum em pão brioche; uma sandes Seen Club, com frango panado, bacon, ovo, molho tártaro, queijo, alface e tomate; e espetada de tamboril com camarão e chouriço. Quem preferir uma refeição mais leve encontra, ainda, as peças do chef de sushi Felipe Hitoshi. Entraram também três sobremesas de autor.