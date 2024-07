No Porto, o Terraço do Jardim junta brunch, churrasco e piscina nas alturas

Subindo ao quinto andar do hotel Vincci Bonjardim, inaugurado, há poucos meses, no centro do Porto, encontra-se um rooftop lounge com oferta diversificada de comidas e bebidas. É o Terraço do Jardim, que promete novidades estivais.

Centralidade, conforto, cocktails de assinatura e brunch. Estes são alguns dos trunfos do Vincci Bonjardim, hotel de quatro estrelas aberto, desde fevereiro, no coração do Porto, bem perto da estação de metro da Trindade. Comidas e bebidas merecem particular atenção, neste projeto com 104 quartos e um restaurante-bar nas alturas: é o Terraço do Jardim, onde se pode petiscar, fazer refeições mais sólidas e provar cocktails de autor inspirados em espaços verdes das redondezas. Jardim Botânico, Jardim das Virtudes, Jardim do Palácio de Cristal e Jardim do Morro são quatro criações de apresentação esmerada, envolvendo desde efeitos de fumo até uma espécie de redoma tão frágil como uma bola de sabão.

Já se adivinha: o novo Vincci Bonjardim também abre a porta a passantes. Qualquer pessoa pode subir ao quinto andar para desfrutar da vista e das sugestões do Terraço do Jardim, que tem à entrada ramos de flores coloridas para venda. Trata-se de um rooftop lounge com uma parte coberta e outra ao ar livre, onde se encontra uma pequena piscina, essa sim, reservada aos hóspedes. A cozinha está a cargo do chef Christophe Fernandes. À carta habitual, com petiscos, saladas, hambúrgueres, quesadillas, risotos, sobremesas e mais, juntam-se o menu executivo, servido ao almoço, de segunda a sexta; e o menu de brunch, disponível aos sábados, domingos e feriados, das 12 às 16 horas.

O brunch, para duas pessoas, inclui quatro momentos, com diferentes opções. Entre elas, contam-se o ovo Benedict com presunto e espinafres, o bagel de abacate, tomate e rúcula ou o brownie de chocolate, chantilly e nozes. Há ainda uma novidade de verão, que passa pelo barbecue: nos sábados e domingos de julho e agosto, ao fim da tarde, os clientes podem servir-se livremente de sardinhas, preguinhos e mais, por um valor fixo (a definir), sendo as bebidas pagas à parte, informa a diretora do hotel, Vânia Araújo. E não deixa de se assinalar a participação portuguesa no Campeonato Europeu de Futebol: havendo jogos da Seleção Nacional, vão para a mesa cervejas, cachorros, bifanas e moelas.

Já o Onda Bar, no piso térreo, disponibiliza as bolinhas de Bonjardim, uma reinterpretação da clássica bola de Berlim feita com massa de brioche prensada, sem fritura. Existem quatro recheios, doces e salgados: francesinha, bifana, baba de camelo e pastel de nata. Para comer ali ou para levar num passeio pela cidade.