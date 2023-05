No Porto Antigo, em Gaia, há comida caseira em conta

Antes de ser um restaurante, o espaço foi mercearia e até boate, mas já lá vai um ano e três meses em que as quatro paredes do Porto Antigo Comida Caseira acolhem aqueles que querem encher a barriga.

Cozinha, atende, limpa e muito mais. O seu nome podia ser Sininho, mas esta faz-tudo chama-se Sofia Vieira e é o único rosto do Porto Antigo Comida Caseira.

Não é a sua estreia no mundo da restauração. Sofia diz ter nascido “praticamente num restaurante”, pois os pais tinham um negócio familiar em Guimarães. E ao contrário do que é costume, aqui não há um menu fixo.

Sem contar com uma ementa, cada dia é uma surpresa. Às vezes, há tripas, costeleta e vitela estufada. De terça a sábado, pode-se contar com peixe, umas vezes salmão, outras robalo e até bacalhau. As opções vão variando, mas é sempre tudo fresco. “Levanto-me às 6.30 horas para tratar das compras. Prefiro ir todos os dias comprar fresco e fazer uma gestão dos recursos para que nada se estrague”, diz a proprietária.

A ideia do nome veio do histórico restaurante Porto Antigo, na Rua Cimo de Vila, na Invicta, que fechou portas há algum tempo. Sofia achava que “devia dar um toque caseirinho à coisa” e assim nasceu o Porto Antigo Comida Caseira.

É uma casa que virou rotina dos que vivem perto. As paredes vestem-se de quadros alusivos à cidade na outra margem do Douro, tendo um deles sido oferecido por José Frago, ceramista da loja em frente. As nove mesas e 18 cadeiras recebem vizinhos ao almoço, lanche e jantar. A dona Aninhas é uma delas, que aparece com frequência para tomar o seu descafeinado.

Mas quem não é de cá também escolhe o restaurante gaiense para uma refeição. Numa parede enfeitada com peças de macramé, à qual Sofia apelida de “mural das críticas e dos elogios”, as pessoas são convidadas a deixar a sua opinião. Há quem vá mais longe, como uns turistas alemães, que deixaram caricaturas do espaço.

Uns deixam algo, outros levam. A proprietária conta que “uma vez, um casal de americanos, o Matt e a Esther, entraram às 12 horas e saíram daqui às 18. Iam para Lisboa e levaram uma tábua. Quando chegaram à capital, enviaram-me um vídeo a dizer que a iam comer com vinho. São estas coisas que importam”.

Para o futuro do estabelecimento, Sofia Vieira espera que o negócio “cresça cada vez mais” e pretende contratar alguém para auxiliar no verão, já que “às vezes o restaurante enche e tenho de mandar gente embora”.

Quem entra no Porto Antigo Comida Caseira não costuma sair sem perguntar como é que uma única pessoa consegue fazer tudo sozinha e estar bem disposta. A proprietária responde: “O facto de ser muito trabalho é o que me dá mais ânimo. Se eu não acreditasse que conseguia, não tinha ficado com isto”.

Ementa

Menu do dia: 7 a 11 euros (carne), 9 a 12 euros (peixe), 2,50 a 3 euros (sobremesas)

Especialidades: bifinhos de frango, vitela estufada, frango assado, costeleta, tripas, salmão, robalo, bacalhau

Sobremesas: bolos caseiros, tortas, fruta fresca