No Planto, em Lisboa, há comida e cocktails para qualquer hora do dia

Comida de base essencialmente vegetal, mas não apenas, é a proposta do Planto, restaurante do chef Vitor Adão na Rua da Boavista, em Lisboa. Do bar saem cocktails originais para todas as horas e apetites, elaborados por um bartender ucraniano.

Criar um “espaço onde as pessoas se sintam felizes, com bons cocktails e bebidas e boa comida a qualquer hora do dia” foi a premissa que levou o chef Vítor Adão a criar o Planto, há menos de um ano, na movimentada Rua da Boavista, tendo já o restaurante Plano, o primeiro em nome próprio, na Graça. A partir daí, desenvolver um conceito de cozinha de base vegetal (mas não 100% vegetariana ou vegana) foi um processo orgânico, ou não tivesse crescido junto do cultivo da terra, em Chaves.

Quem entra na porta do número 69A mergulha num cenário em tons de verde, com plantas de interior um pouco por todo o lado, contrastantes com o cru dos tijolos de cimento que sustentam o balcão de pedra de oito metros. Cozinha e bar seguem de mãos dadas a todo momento, com cocktails desenhados para acompanhar seja um pequeno-almoço com ovos mexidos ou panquecas; seja um lanche de hambúrguer vegetariano; ou uma katsu sando (sandes japonesa) de presa de porco ao jantar.

O menu, executado pelo chef executivo Mateus Freire e pela chef residente Natália, ganha forma com produtos maioritariamente vegetais, fruto de uma abordagem que Vítor Adão considera “inteligente”, pois “nem tudo o que é biológico é sustentável”. Outra das intenções foi elaborar um menu “sem extremismos”, no qual 80% dos pratos são vegetais e 40% são veganos. “A base vegetal representa 60% da minha gastronomia. Quando como cozido, tenho mais prazer em comer os legumes”, diz.

No Planto, a banda-sonora e a iluminação também ajudam o corpo a adaptar-se às fases do dia. Além dos clássicos de pequeno-almoço e brunch – onde se contam os iogurtes com granola, panquecas, tostas e waffles ajustados ao apetite dos turistas – , a carta desdobra-se em petiscos que incentivam a partilha sem vergonha de sujar as mãos. Há crudités de legumes com molho raita, guacamole com totopos, baba ganoush e tacos de gamba da costa com molho de iogurte e menta, por exemplo.

Já nos pratos com proteína animal, que surgem em menor quantidade, há salmão grelhado com couscous, caril de gambas, frango com cenouras caramelizadas e hambúrguer de carne barrosã DOP. A sugestão do par líquido ideal para cada um dos pratos é da responsabilidade do multipremiado bartender Konstantin Gutnik, de Odessa, na Ucrânia, que entre cocktails de autor, clássicos revisitados e propostas sem álcool utiliza ingredientes como melão, pistacho, frutos vermelhos e hibisco.

“Gosto de elaborar cocktails com produtos locais, como gins portugueses, rum da Madeira, amarguinha e medronho”; explica Konstantin. Todos os dias, das 16h às 19h, o Planto adere ao hábito italiano do aperitivo e oferece um petisco na compra de um cocktail. A mesma cozinha do chef Vítor Adão fornece ainda os essenciais de pequeno-almoço aos apartamentos Look Living, que funcionam nos andares acima e que em breve terão também serviço de quartos com propostas do restaurante.