No Paco, em Vila do Conde, há comida de Espanha e do México a qualquer hora

Apetite por ovos rotos com chouriço, tacos, burritos, guacamole? O Paco resolve. Este novo restaurante, nascido no lugar do bar Pubblik, em Vila do Conde, tem comida com raízes espanholas e mexicanas para picar todos os dias, sem interrupções.





Aquí no hay dieta, lê-se numa das paredes do Paco, o novo restaurante hispano-mexicano de Fábio Gomes, que ocupa o lugar do Pubblik, em Vila do Conde. Aquele bar, conhecido sobretudo pelos cocktails e gins, “está adormecido”, diz o empresário e bartender, admitindo vir a reativá-lo mais tarde, noutra morada. Ora, o Pubblik encerrou portas em fevereiro e, no mês seguinte, o número 45 da Praça da República passou a acolher o Paco, apresentado como filho de mãe espanhola e pai mexicano.

Tal fusão surge espelhada na ementa, com uma variedade de propostas para picar e sujar os dedos: de um lado, as tapas espanholas; do outro, finger food com carimbo do México. Reflexo dos gostos de Fábio, das suas experiências e viagens – com um pequeno desvio a Itália, à boleia da focaccia, presente no menu. A cozinha funciona desde a abertura até ao fecho da casa. Isso significa que, seja meio da tarde ou noite avançada, podem ir para a mesa ovos rotos com chouriço, gambão al ajillo, tábuas de enchidos espanhóis, burrito de picanha, tacos de chilli com carne, nachos, guacamole, quesadillas e outras opções, inclusive vegetarianas.





O mentor do projeto também ampliou a lista de vinhos e fez da tequila a base dos cocktails (criações como Pendejo ou Palomita atestam isso mesmo). O espaço e a decoração, em tom descontraído, foram igualmente refrescados. As montras que antes exibiam gins, logo à entrada, passaram a acomodar objetos de família: relógios de bolso, discos, lembranças vindas do estrangeiro, um xaile e até uma pesada máquina de picar o ponto numa fábrica têxtil.

Seguindo adiante, chega-se ao pátio fechado nas traseiras, e quem preferir ficar ao ar livre tem sempre a esplanada da frente, virada para a praça. Se Paco é avesso a dietas, o mesmo promete Lokko, o restaurante mexicano que Fábio se prepara para abrir na Póvoa de Varzim, dando início a outra história.