No Oitto, em Lisboa, o chef Carlos Afonso dá palco à cozinha portuguesa

Uma cozinha assente nos produtos e receituário nacionais é o que o chef Carlos Afonso leva à mesa no Oitto, o novo restaurante do bairro do Chiado, em Lisboa.

Carlos Afonso não esconde o brilho nos olhos enquanto mostra aos clientes o seu novo restaurante Oitto, aberto no número oito do Largo do Picadeiro, no Chiado. Ladeado pelos históricos teatros São Luís e São Carlos, propõe-se dar ribalta à boa gastronomia portuguesa, na qual o chef de 36 anos, natural de Beja e formado em Gestão e Produção de Cozinha na Escolha de Hotelaria e Turismo de Portalegre, tem trilhado o seu percurso, com passagens pela Bica do Sapato, entre outros.

Aclamado, ultimamente, pela mestria na cozinha d’ O Frade (um pequeno balcão que continua a ser gerido pelo primo, Sérgio Frade, na Ajuda), o chef não esconde que já tinha vontade de crescer no palco da restauração. Herdando o espaço e os equipamentos do Meat Me – um restaurante de carnes maturadas que encerrou durante a pandemia -, Carlos Afonso reuniu então as condições ideais para elevar a sua cozinha, sem desviá-la da matriz regional, com alguns toques modernos.

O Oitto (com o duplo “t” a simbolizar uma mesa) divide-se em quatro ambientes: em baixo, a sala principal com 52 lugares; no mezanino, um gastrobar com 12 lugares e grande aposta na coquetelaria de autor, e a mesa do chef, para oito a 12 pessoas; e no exterior, uma esplanada com floreiras, protegida do vento, com capacidade para 20 clientes. Já na cozinha de finalização, ao fundo da sala principal, Carlos Afonso dispõe de câmaras frigoríficas para maturar carnes e até mesmo alguns peixes.

O menu abre com uma vasta seleção de entradas, das quais vale a pena provar, por exemplo, os croquetes de carne com mostarda, o pato de escabeche com laranja e gema de ovo braseada, o tártaro de novilho e a alheira com couve e ovo estrelado. Nos principais, há quatro opções de peixe e outras tantas de carne, com propostas como corvina com arroz de coentros e bivalves, açorda do mar, arroz de pato à chef Carlos e cabrito a baixa temperatura com arroz de forno e enchidos (para dividir).

“É um restaurante de produtos e receitas portugueses, que se quer sofisticado, mas leve, jovem e casual” ao mesmo tempo, resume o chef. Durante a semana, há um menu composto por entrada, prato, sobremesa, café e bebida (copo de vinho, sumo, cerveja ou água) a 24,90 euros por pessoa, pensado para almoços executivos mais práticos e acessíveis. A carta inclui ainda queijos e charcutaria e várias sobremesas, como arroz doce e encharcada com sorbet de tangerina e crumble de amêndoa.