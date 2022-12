No novo menu do Suba, o chef Fábio Alves navega pelos Descobrimentos

Três novos menus de degustação com inspiração na era dos Descobrimentos portugueses estão desde este outono disponíveis no Suba, o restaurante do hotel Verride Palácio Santa Catarina, com assinatura do chef transmontano Fábio Alves.



“Inspirei-me na época dos Descobrimentos portugueses para criar os três novos menus de degustação, batizados com nomes de naus e compostos por sabores tipicamente nacionais, mas com um twist de modernidade”, começa por explicar o chef Fábio Alves, natural da aldeia de Vales, concelho de Valpaços, Trás-os-Montes. As estrelas dos menus são, como sempre, os produtos da época, como o marmelo, a abóbora, os cogumelos, a trufa e algumas carnes de caça, como o pombo.

Inspirado pelos monumentos que se relacionam com a epopeia dos Descobrimentos – e os quais se avistam da sétimo andar do hotel, onde se localiza o restaurante -, o chef desenhou três novos menus de degustação: o Nau São Gabriel, homenagem à embarcação comandada por Vasco da Gama, com quatro momentos (65 euros/pessoa); o Nau São Cristóvão (nome atribuído por alguns historiadores à nau-capitânia que acompanhou Bartolomeu Dias na descoberta do cabo da Boa Esperança), com cinco momentos (95 euros/pessoa); e o Caravela Santiago, com seis momentos (125 euros/pessoa), cujo nome recorda uma das caravelas que compuseram a frota de Fernão de Magalhães.

Todos eles permitem adicionar uma harmonização de vinhos, a partir de 45 euros por pessoa, sendo que todas as refeições incluem um amuse-bouche surpresa, como por exemplo black-angus maturado com gelo de laranja, telha de parmesão e beterraba macerada. Presunto de pato artesanal com mil-folhas de aves e caldo de citronella; salmonete com falso lingueirão, alga wakami, arroz de lingueirão e molho de Bulhão Pato; e puré assado e fumado de cenoura com marmelo e molho jus de cassis são algumas das criações do chef Fábio Alves para esta temporada.

A par destes menus, a carta do Suba inclui ainda o Menu do Chef, composto por cinco pratos surpresa e que é renovado regularmente (90 euros/pessoa, com harmonização opcional). Junta-se ainda um menu vegetariano, composto por cinco momentos que alteram consoante os produtos disponíveis (70 euros/pessoa, com vinhos à parte).

Para o jantar do último dia do ano, o chef preparou um menu especial, que terá início às 19h30 com um welcome drink e canapés variados. O jantar de boas-vindas a 2023 terá seis momentos: foie-gras, framboesa e ouro; caranguejo real, funcho e ovo de codorniz; salmonete, cuscos transmontanos e ouriço do mar; pombo, toranja e trufa de inverno; ananás, yuso e tomilho; e chocolate, amendoim e ruibarbo, por 390 euros/pessoa (com harmonização de vinhos).