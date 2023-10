No novo Frou Frou, em Lisboa, há comida chinesa e entretenimento ao vivo

O novo Frou Frou, escondido no JNcQUOI Ásia, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, junta comida chinesa e cocktails com entretenimento ao vivo, numa sala com acústica de estúdio.

O pato cantonês com molho de ameixa e os noodles ao estilo de Hong Kong com lavagante são já dois dos pratos mais pedidos no Frou Frou. O menu tem fotografias e descrições dos pratos, que estão até numerados como nos restaurantes chineses, mas assemelha-se mais a um livro de ilustrações. Cada uma corresponde a uma categoria: cocktails e mocktails, entradas, dim sums, sopas, peixe e marisco, carne, arroz e noodles e sobremesas. Nada foi deixado ao acaso neste restaurante escondido no JNcQUOI Ásia, na Avenida da Liberdade.

Assim que os clientes entram por duas grandes portas douradas, os sentidos da visão e da audição apuram-se. As paredes estão forradas com milhares de franjas (frou frou) coloridas, o padrão da carpete vibra e em certos dias pode haver uma tocadora de harpa à entrada, enquanto uma garrafa de vinho grande é servida a copo. O projeto de interiores coube ao designer belga Jean-Philippe Demeyer, considerado um dos 100 melhores arquitetos pela Architectural Digest, e foi inspirado nos clubes chineses elitistas e fora da norma, de 1920.





O menu tem a assinatura do chef Ku Yan Onn e contempla meia-centena de opções, típicas de várias regiões da China. Nas entradas, são valores seguros a tosta de camarão-tigre em pão caseiro com sésamo, os dumplings de lavagante com ovas de salmão e os dumplings fritos com camarão, frango e wasabi, por exemplo. O rascasso a vapor ao estilo de Sichuan representa bem os peixes, enquanto na carne, o pato à Pequim lidera os pedidos. A fechar, há que provar a baba de tubarão, feita à base arroz doce, ovos, pinhão e mousse de lima.

Quem quiser pode acompanhar a refeição com nozes pecan doces e com flor de sal e uma chávena de chá verde, que o serviço de sala atento nunca deixa arrefecer. Além da comida, o Frou Frou aposta no entretenimento, com sessões de magia, espetáculos de drag queen, DJ e atuações instrumentais ao vivo, consoante os dias. O efeito de bolha de som deve-se à tecnologia acústica própria de um estúdio, aplicada à sala pelo produtor Hovannes K.