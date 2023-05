No novo Cheesy Bar, na Estrela, come-se queijo da entrada à sobremesa

O novo Cheesy Bar, num edifício do século XIX na freguesia da Estrela, Lisboa, expande as potencialidades do queijo até ao limite, das entradas às sobremesas e em cocktails.

Comer queijo do princípio ao fim da refeição é o que se pode esperar no novíssimo Cheesy Bar, aberto na freguesia da Estrela por Joris Lemaire em conjunto com outros sócios, um deles Ulysse Jasinsky, dono da queijaria Maître Renard, em Campo de Ourique. Em Portugal há cinco anos e com vários investimentos em negócios de restauração, faltava a Joris concretizar o anseio de abrir um bar de queijos “único” no país, com queijos próprios. No portefólio são mais de 40 variedades, e há novos todos os dias.

Desafiando a expandir os horizontes gustativos no que ao queijo diz respeito, o bar trabalha com matérias-primas francesas, portuguesas (fornecidos pela Manteigaria Silva), espanholas, italianas e inglesas, como o cheddar, apresentando-os em tábuas de partilha feitas pelo chef ou convidando o cliente a escolher por tipos de queijo (azul, casca floral, pasta dura, entre outros). Em destaque estão os queijos de Christophe Gonzalez, vice-campeão do concurso mundial de Tours, em 2018, e que ajudou a criar o menu.





Interativa com quem está do outro lado do balcão – uma fatia de madeira de cedro com cinco metros de comprimento -, a experiência propõe várias harmonizações de queijos com bebidas destiladas e cocktails, como por exemplo a de comté com 24 meses de cura com fava tonka ralada e rum Zacapa. Outro dos pares sugeridos pelo bartender Lucas Queiroz é o cocktail Gemini (sumo de maçã, xarope de figo, yuzu, pimenta, casca de lima) com espuma de queijo azul fourme d’ambert DOP.

O cardápio inclui também vinhos portugueses e estrangeiros e cerveja artesanal, assim como tábuas de charcutaria para partilhar nas mesas altas, suspensas por cordas. No capítulo das sobremesas, o cheesecake de lima é uma boa surpresa. Depois da meia-noite, os clientes transitam para a sala Boudoir, mais intimista.