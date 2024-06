No lisboeta Libertà, o final de tarde celebra-se com aperitivo à italiana

Restaurante liderado pelo chef Silvio Armanni na Rua Rodrigues Sampaio lançou, esta primavera, o menu “Aperitivo”, disponível todos os dias entre as 16h e as 19h. O hábito italiano de petiscar antes de jantar leva à Avenida cocktails como o famoso Spritz, acompanhados por queijos e charcutaria.





A esquina mais italiana da Rua Rodrigues Sampaio, a dois passos da Avenida da Liberdade, em Lisboa, ganhou, esta primavera, novos motivos de visita: um menu de aperitivos disponível todos os dias entre as 16h e as 19h para fomentar o hábito italiano de comer qualquer coisa antes de jantar. Acontece no Libertà, restaurante comandado pelo chef Silvio Armanni e que há um ano e meio abriu portas com a missão de abrir horizontes no que respeita a comida italiana.

As três horas do menu “Aperitivo” trazem cocktails como o já conhecido Spritz, mas também o negroni clássico e um prosecco DOCG. Em alternativa, há vinho a copo, gin tónico e cervejas. A aposta na comida faz-se em pequenas doses, como a tavolozza – tábua de queijos e charcutaria italiana -, azeitonas sicilianas, churros de polenta com queijo pecorino e molho de pimento assado, picles caseiros de vegetais ou focaccia di Recco com queijo crescenza.

Nos doces, há bolo do dia e affogato, um gelado de avelã servido dentro de um shot de café expresso. Em paralelo, o chef Silvio Armanni tem para dar a conhecer alguns pratos novos no menu. Em destaque, nos pratos principais, está o porco preto braseado com cebolas roxas caramelizadas, legumes biológicos, molho de mostarda e vinho Madeira e vinagre balsâmico de Módena DOP 12 anos. Novo é também o spaghetti com gambas e molho de marisco, para dividir.

“Recorrendo aos melhores produtos locais e a alguns que chegam de Itália, quero mostrar a riqueza da verdadeira gastronomia italiana. Por exemplo, sirvo aqui uma pasta, a casoncelli, que só existe na região de Bergamo, de onde sou natural. Mas também faço um prato com porco preto alentejano. São essas nuances de referências e de sabores que diferenciam o Libertà e mostram a autenticidade da gastronomia do meu país servida cá”, diz o chef.

Nascido em Bergamo há 40 anos, Silvio Armanni conta com mais de 15 de experiência na área da restauração, tendo passado pelo Luca Fantin, em Tóquio, e pelo Michelin Octavium, em Hong Kong. A seu lado na cozinha – visível tanto da sala como das esplanadas do restaurante – tem a chef pasteleira Sílvia Traina, que propõe como sobremesa, por exemplo, um creme de baunilha com gelado de morango e framboesa, massa folhada e gengibre. Quem for adepto de um clássico pode optar pelo tiramisú.