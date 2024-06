No Camada, em Benfica, há uma francesinha em forma de cachorro

Esta francesinha cachorro é inspirada na francesinha de mão, típica de Póvoa de Varzim, conta um dos responsáveis do Camada. Aqui, numa versão empratada e com ingredientes diferentes.

O formato pouco usual tem uma razão de ser. É inspirado na francesinha de mão, muito pedida na zona de Póvoa de Varzim, montada com pão de cachorro, “prensada e pincelada por fora com molho”. “Como não temos essa francesinha, optámos por ter uma de cachorro no prato”, explica Nuno Pontes, sócio de João Rodrigues no grupo Camada, fundado em Braga. À semelhança de todas as outras disponíveis no menu, as receitas foram criadas em conjunto com o chef José Pedro Tavares. Já o molho, que costuma ser o segredo, é “suave e complexo”.

A francesinha cachorro difere muito das congéneres, a começar pelo formato retangular e não em cubo. “O próprio interior também muda, porque os ingredientes são diferentes: esta leva a salsicha de porco alemã. A restante charcutaria é igual à das outras francesinhas”, acrescenta Nuno Pontes: salsichão, chourição e bacon. O queijo também faz parte da equação, tal como o molho “alaranjado e suave, mas complexo”, e com um ligeiro travo picante. A coroá-la aparece uma camada de cebola roxa, que lhe dá crocância e “pode alterar um pouco o sabor original”.

As batatas fritas, rústicas ou de palitos, são pedidas como acompanhamentos à parte. E para beber? A parelha líquida inclui cervejas, das artesanais produzidas pela Letra às estrangeiras com perfis gastronómicos, mas os responsáveis têm detetado um aumento da preferência por sangria – aqui feita com espumante, algumas bebidas brancas, frutos vermelhos e hortelã. Um sucesso, diz Nuno Pontes, acreditando que a gaseificação da bebida “ajuda na digestão deste

tipo de produtos”. Até porque a francesinha cachorro também leva um ovo estrelado no topo.

O menu oferece outras opções, como prego do lombo em bolo do caco, wrap de frango, bifes, ribs e saladas, e sobremesas caseiras da tia de Nuno. Durante a semana, ao almoço, a bebida e o café são cortesia do Camada. Em cinco anos, o grupo já alcançou dez lojas, a mais recente inaugurada a 16 de maio em Vila do Conde. Em Lisboa, está no Cine-Teatro Turim, em Benfica.