No Al Sud, em Lagos, o chef Louis Anjos serve o Algarve por inteiro

A caminho do quarto ano e com três estrelas Michelin no palmarés, o Al Sud, capitaneado pelo chef Louis Anjos, mantém a toada Michelin ancorada no peixe e marisco e equilibrada com os sabores da serra e da ria. E com uma vista panorâmica muito especial.

A ria de Alvor, considerada o mais importante sistema estuarino do barlavento algarvio, é onde os clientes do Al Sud podem ter uma experiência verdadeiramente local, apanhando amêijoas e lingueirão durante um passeio de barco. A atividade, lançada no início deste ano e realizada a pedido prévio, termina com a confeção do almoço na cozinha do restaurante, na companhia do chef Louis Anjos e do souschef Jefferson Dias, a dupla que entra agora na quarta temporada.

No Al Sud, situado no clubhouse do resort de luxo Palmares Ocean Living & Golf, em Odiáxere, o estuário de Alvor, no concelho vizinho de Portimão, e a meia-praia de Lagos exercem mais do que a força da paisagem: ria e mar são também dois dos ecossistemas de onde provém muito do produto nobre que chega aos pratos, com uma roupagem delicada. Neste Algarve por inteiro cabem também a serra e as tradições e receitas locais, que os chefs têm o cuidado de renovar.

O único menu disponível, com oito passos sem contar com snacks, pão e petit-fours, começa com uma trilogia de snacks com gamba, ouriço-do-mar, caviar imperial, santola, enguia, choco e mexilhão. Ainda antes, os clientes são convidados a cheirar três amostras de perfume, para escolherem um cocktail aperitivo. Segue-se o momento do pão caseiro, de massa-mãe e de brioche, com manteiga de cenoura algarvia e biqueirão, moreia frita com flor de sal e azeite.

Tártaro de atum rabilho recheado com ostras, caviar e picles de pepino; bisque de carabineiro, gamba curada e tártaro de maçã granny smith; e lula a baixa temperatura com tentáculo fritos, alcagoita de Aljezur e azeite de coentros são os três primeiros momentos que refletem o lado marítimo e terrestre da região. À medida que o sommelier Nuno Pires serve nos copos vinhos exclusivamente algarvios, o menu continua com pregado, e salmonete com xerém de tomate.

“Certos pratos mantêm-se de um ano para o outro, após uma evolução, mas trocamos a maior parte deles entre duas a três vezes por ano, consoante as sazonalidade”, acrescenta Jefferson Dias, braço-direito de Louis Anjos desde que começaram no Bonbon, Michelin, há seis anos. O verão trará linguado, carapau, sardinha e amêndoa, daí poder haver pequenas alterações. Nos compassos finais, doces q.b., brilham os citrinos, a amêndoa, a alfarroba e a folha de figueira. No final do menu, uma mala de viagem com petit-fours e uma máquina fotográfica instantânea convida os clientes a registarem o momento numa fotografia, que podem levar de recordação.