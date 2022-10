Nesta OHPA!daria do Porto há pão de massa-mãe para todas as ocasiões

A OHPA!daria, no Porto, produz e entrega a domicílio pão que honra o processo de fermentação lenta, surpreendendo com a diversidade de sabores. Na cozinha e atrás do balcão está apenas Marina Falleiros.

Foi durante a pandemia que Marina Falleiros, formada em Direito, se começou a dedicar mais à panificação artesanal, partilhando os resultados na página de Instagram ”eufizpão”. O feedback positivo motivou-a a abrir a OHPA! Desde abril que o dia começa pelas 7 horas para Carina, preparando a fornada do dia e amassando a do dia seguinte, que fermenta durante 24 horas.

O segredo do pão da OHPA!, diz-nos, está na dedicação e preocupação na escolha de ingredientes de qualidade. Como as farinhas integrais, moídas em moinhos de pedra, que mantêm a integridade dos nutrientes. A que se junta o respeito pelo tempo de fermentação e testes que lhe permitiram chegar a uma acidez equilibrada. Carina diz ter chegado a uma “receita firme”. Não gosto de pão muito azedo, mas o pão de fermentação natural tem que ter o azedo da massa mãe. Acho que consegui chegar a um equilíbrio bom”. A padeira valoriza a opinião do cliente: “Quando me dizem que o pão está muito húmido ou um bocado duro eu tento ajustar isso”.

O menu muda todas as semanas e é divulgado às segundas-feiras nos stories da página de Instagram da OHPA!daria, sendo também enviado aos que subscrevem a newsletter semanal. Ainda assim, nunca faltam os pães de trigo e de mistura (trigo e centeio) e o pão de queijo brasileiro. Cada dia conta ainda com uma ou duas surpresas ao balcão, nomeadamente pães especiais, como o de nozes e passas, trigo com azeitonas, sementes, e de azeite com alecrim, entre outros, além de focaccias e brioches. A novidade de outono é o pão de abóbora com nozes.

Quanto a doces, também preparados durante a manhã, a vitrine apresenta duas ou três opções, entre cookies variadas, rolinhos de nutella, banana bread, bolo de mel e azeite e brownies. Os rolinhos de canela são os mais populares.





É possível efetuar reservas e solicitar entrega ao domicílio, dentro do horário de funcionamento da loja, via telemóvel, Instagram ou pelo email [email protected]

Para o futuro da pequena OHPA!daria estão previstas mudanças ao nível do espaço, com a colocação de uma ou duas mesas, além de programas temáticos, com noites de pizas no verão, bem como mais novidades temáticas e sazonais na carta. Fica, por exemplo, a promessa de panetones para o Natal.