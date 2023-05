Na Queijaria da Praça, no Porto, há oficinas para saber mais sobre queijo

Todos os meses há novidades a chegar à Queijaria da Praça, que se juntam às mais de 50 variedades de queijos artesanais em catálogo. Também há oficinas regulares para quem quiser saber mais sobre este mundo.

O manchego espanhol, o comté francês, o gruyère suiço, o pecorino italiano e demais variedades que compõem o balcão e as prateleiras da Queijaria da Praça são todos feitos de forma artesanal, por pequenos produtores. É essa a premissa para entrar na coleção desta loja que Diana Guedes e o marido Rui Seixas abriram em 2019, em frente à Praça do Marquês de Pombal.

A oferta é maioritariamente internacional – às proveniências acima juntam-se ainda exemplares da Alemanha, Irlanda, Holanda e Reino Unido -, mas a fatia de queijos portugueses tem vindo a aumentar nos últimos tempos. “Temos conseguido encontrar mais produtores. Durante a pandemia também começaram a surgir novos projetos, como a Ilha dos Mistérios, que é um queijo de pasta mole da ilha do Pico, amanteigado, muito diferente daquilo a que estamos habituados dos queijos dos Açores”, explica Diana.

Antes de abrir a loja, partiu numa road trip até Madrid, para conhecer pessoalmente alguns dos produtores que viria a representar na queijaria. “Mais do que ler em livros queria presenciar e perceber a história por trás de cada queijo”, conta. A seleção habitual ronda as 50 variedades, e é refrescada de novidades todos os meses, como um recém-chegado gouda de ovelha, e queijos sazonais como o alp blossom, produzido na região dos Alpes Bávaros e vestido com flores e ervas da montanha, que deverá voltar em maio.

Quem ali entra tem uma regra basilar a cumprir antes de comprar queijo: prová-lo, “para que saiba exatamente o que leva”, justifica Diana. O mesmo se aplica às tábuas que servem na loja, feitas à medida do cliente, e que podem acompanhar com vinho, cerveja, ou até uma infusão. Todos os meses há eventos temáticos, como oficinas e harmonizações vínicas, que pretendem promover a cultura do queijo.