Na nova casa da cervejaria 2 Irmãos, em Lagos, há peixe e marisco frescos

A cervejaria 2 Irmãos mudou-se para uma nova casa, ainda mais próxima do mar. A carta manteve-se, apostando no peixe grelhado e no marisco de partilha.

Cherne, robalo, salmonete, linguado, cantaril e dourada são alguns dos peixes que Filipe Coles costuma colocar na vitrine com gelo, todos os dias de manhã, agora no interior da novíssima casa da cervejaria 2 Irmãos, inaugurada há menos de um mês. “O peixe chega da lota de Sagres ao mercado de Lagos. Só usamos peixe de mar, nunca de aquacultura”, assegura ele, que além de co-proprietário é chef de cozinha.

Esta casa com “mais de 60 anos de história”, assim batizada quando dois irmãos a compraram, passou para as mãos de Filipe e do seu sócio Carlos Marreiros há 16 anos, altura em que a renovaram driblando os constrangimentos de estar num edifício histórico do centro de Lagos, com mais de 500 anos. Durante a pandemia, decidiram arriscar, transferindo a cervejaria para um local mais moderno e próximo.

Caminhando pela Avenida dos Descobrimentos, na frente ribeirinha, encontra-se o 2 Irmãos facilmente, num deck por cima de um estacionamento subterrâneo. Já nada tem a ver com o anterior, da esplanada ao interior decorado em tons quentes, com plantas suspensas e cestaria de vime, mas a carta manteve-se, ancorada no peixe e marisco frescos. Como boa cervejaria que é, também tem prego do lombo no prato.

Na vertente petisqueira há salada de polvo, lulinhas cheias e carpaccio de bacalhau, por exemplo. Já os percebes, amêijoas e lingueirão chegam à mesa cozidos, com o mar dentro deles. Do capítulo dos cozinhados, saem muito as cataplanas para dois (de peixe e amêijoas) e o arroz de marisco. O peixe que se escolhe da vitrine segue diretamente para a grelha a carvão biológico e é servido com acompanhamentos.

Entre as sobremesas caseiras, vale a pena provar a tarte de amêndoa, que Filipe encomenda a uma senhora com 80 anos. Entre brindes com vinhos da região e um serviço simpático e eficaz, é-se capaz de passar largas horas à mesa do 2 Irmãos, assistindo à movida do centro de Lagos, e aos barcos a fazerem-se ao mar.