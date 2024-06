Na Margem Sul, há uma casa de francesinhas para todos os gostos

No ano passado, a Amora ganhou um restaurante focado em francesinhas. O Flor da Beira serve a versão clássica da popular sanduíche portuense e ainda cinco alternativas, como é o caso da de frango e da vegetariana.

Desde os onze anos que a sua vida está ligada aos temperos, ajudando a cozinhar para os irmãos em casa. Uma paixão que cresceu e se concretizou de portas abertas ao público com o restaurante Flor da Beira, que Florinda Paiva abriu há 15 anos na Amora, concelho do Seixal. Desde então, o espaço funcionou como churrasqueira – com alguns pratos extra como alternativa – até que foi remodelado há precisamente um ano, ressurgindo como casa de francesinhas (a partir dos 11,50€) , algo que faltava na oferta local.

A versão tradicional da popular sanduíche, que já existia na incarnação anterior do restaurante – inclusive era a mais pedida nas entregas ao domicílio -, mantém-se na carta atual, mas juntam-se outras cinco alternativas, para “agradar a todos”. “Foi a minha oportunidade de ir experimentando versões e testando molhos”, explica Florinda.

Nas alternativas, um dos destaques vai para a frangosinha, a francesinha que junta bife de frango, salsicha e mortadela de aves, além do habitual ovo e queijo, regado com um molho “secreto” à base de caldo de galinha, que “leva horas a ficar pronto” e que é feito de raiz. Outra substituta da tradicional é a vegetariana, composta de um “hambúrguer” panado de espinafres, onde se sente mais o sabor da grelha, com legumes assados como a curgete, o pimento e a cebola, além de um molho à base de vegetais. “Muita gente tem pedido a francesinha vegetariana, mesmo quem não o é”, adianta a proprietária.

Além disso, a hamburguesinha replica a francesinha clássica em tudo, trocando o bife por um hambúrguer de vaca, e a picanhinha aposta no corte que a batiza. Transversal a todas as versões é a possibilidade de se pedir meia-francesinha ou de adaptar o nível de picante do molho. Mas nem só da sanduíche portuense se faz a oferta do Flor da Beira, onde cabem 25 comensais. À mesa, também chegam propostas como bitoques, costeletas de novilho e petiscos clássicos como alheira com ovo, pica-pau e chouriço assado.