Na Lousã, os próximos fins de semana são dedicados ao cabrito

Os Fins de Semana Gastronómicos do Cabrito estão de regresso à Lousã. Este prato típico é celebrado à mesa de 14 restaurantes aderentes, já a partir de sábado e até ao feriado de 25 de abril. Na semana seguinte, repete-se a dose.

O evento, organizado pela Câmara da Lousã, tem lugar de 22 a 25 de abril e de 29 de abril a 1 de maio, com animação paralela, mas no centro de tudo está a cozinha local. Os restaurantes aderentes são O Burgo, Casa Velha, Cervejaria Universal, Villa Lausana, Churrasqueira Borges, Manjar da Villa, Tradição.Come, Alto do Padrão, Churrasqueira Manuel da Póvoa, À Terra – Octant Hotel, Churrasqueira Galinhamiga, Sabores D’Aldeia, Ti Lena e Taberna/Restaurante do Talasnal.

Durante os Fins de Semana Gastronómicos, os comensais vão receber um saco para compras, como forma de incentivar o comércio local, segundo informações da autarquia. Preenchendo um inquérito, ficam ainda habilitados a ganhar, por sorteio, uma estadia numa unidade hoteleira da Lousã, uma refeição num restaurante aderente e produtos locais, como mel da Serra da Louça, vinho de Foz de Arouce, Licor Beirão e Broa de Serpins.

A receita tradicional do cabrito assenta numa massa que leva alho esmagado, sal, azeite, colorau, louro e piripiri. O cabrito, previamente cortado aos pedaços, é temperado com esta massa. Cobre-se com vinho branco, põe-se num tabuleiro e deixa-se a marinar. No dia seguinte, vai ao forno com batatas, durante três horas e, 40 a 60 minutos antes de tirar o prato do forno, adiciona-se castanhas.