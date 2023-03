Na loja Chefs à Mesa há pratos de chefs prontos a servir em casa

Entradas, pratos principais e sobremesas ultracongeladas, da autoria de seis conhecidos chefs, compõem a oferta da nova Chef’s à Mesa, em Entrecampos. A ideia é facilitar o acesso à cozinha de autor, com refeições prontas ou pré-feitas.

Vítor Adão, Vítor Sobral, Miguel Castro e Silva, Paulo Morais, Bertílio Gomes e Luccas Paixão são os chefs que compõem o painel de luxo da Chef’s à Mesa, a nova loja de Entrecampos criada pelos amigos e sócios Rui Carmo e Carlos Fontão de Carvalho para facilitar o acesso à cozinha de autor. “A ideia da comida congelada não é nova, mas nestes moldes e com estes chefs, penso que é uma oferta única”, diz Rui Carmo, apaixonado pela gastronomia e dono de uma pizaria.

Pensada durante o confinamento, que impediu os clientes de irem aos restaurantes, a ideia da Chef’s à Mesa materializou-se numa loja ampla e moderna. Nela, além de refeições, os clientes encontram mercearias recomendadas pelos chefs (conservas, frescos, molhos, condimentos, compotas, chutneys, queijos e patês); pão entregue à quarta-feira pelos espaços de Bertílio Gomes e Vítor Sobral; uma garrafeira com rótulos escolhidos pelos chefs; e livros de gastronomia e receitas de vários autores.

Cada chef tem os seus pratos ultracongelados ou em vácuo acondicionados a -18ºC para que as propriedades dos alimentos se conservem, e há propostas para todos os gostos. Rissóis de berbigão (Bertílio Gomes); cachaço de porco confitado (Miguel Castro e Silva), enguia grelhada com molho teriyaki (Paulo Morais, 1* Michelin); arroz de pato à antiga (Vítor Sobral); sorvete de manjericão (Vítor Adão); e pratos veganos e vegetarianos (Asoka, chef Luccas Paixão) são algumas das sugestões.

Cada embalagem traz informação relativa ao modo de conservação, validade e instruções para seguir em casa, assim como o número de porções (a maioria dos pratos é de duas doses), os ingredientes, informação nutricional e alergénios. Bases e caldos também fazem parte do cardápio de cada chef, para ajudar quem quiser finalizar o prato em casa. A vantagem é poder comprar “um prato principal ou, por exemplo, compor um menu completo com propostas de diferentes chefs”, diz Rui.

A Chef’s à Mesa tem também uma loja online que assegura entregas tanto na loja física, como ao domicílio. As entregas são feitas às terças, quintas e sábados (com antecedência mínima de 24h) nos concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais, cada um com o seu valor mínimo e taxa adicional, dependendo da zona. Já através da Volup é possível encomendar qualquer produto numa base diária. A loja vende igualmente queijos, enchidos, sumos, cervejas, entre outros produtos de mercearia gourmet.