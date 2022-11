Na Canastra do Fidalgo, em Ílhavo, põe-se o mar à mesa

O peixe grelhado, o choco frito e as caldeiradas são o forte da Canastra do Fidalgo. Muitos clientes vão lá também pelo arroz de tomate e pela famosa sobremesa de bolo de bolacha

Em 2018, Leandro Mota e Joana Martins adquiriram um restaurante na Costa Nova. A Canastra do Fidalgo, que existia desde 1998, estava à venda e o jovem casal – que se conheceu na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril – embarca num projeto familiar.

Antes de se aventurar neste projeto, Leandro esteve envolvido noutro mesmo ao lado, o Bronze. Esse, sabia, seria temporário, porque o que queria era algo do tipo Canastra do Fidalgo. “Identificava-me com aquele tipo de comida, o peixe, o marisco fresco”, conta.

A aposta continuou a ser os produtos do mar. Além disso, a casa trabalha com produtos sazonais. Com a entrada do outono, há cogumelos no prato, como é exemplo a nova sugestão de atum, com cantarelos e espinafres.

Mas o cliente pode escolher os acompanhamentos que mais lhe agradem. “Quando o cliente chega, vê quais são os peixes do dia e escolhe. Normalmente pede para grelhar.” Além dos grelhados, os peixes podem ser servidos em cataplana, massadas ou caldeiradas.

Para ir com os peixes grelhados e não só, não falta o arroz de tomate. “Já era muito famoso antes de virmos para aqui e continua a ser o acompanhamento mais pedido”, conta Leandro Mota.

Nesta altura do ano, está-se também na época do arroz de espigos (a flor do grelo). Outra novidade é o polvo com arroz de especiarias, prato que esteve a concurso nas Sete Maravilhas da Nova Gastronomia.

Uma novidade da casa

Polvo com arroz de especiarias: O polvo é assado no forno e acompanhado com arroz com várias especiarias (segredo da casa) e amêndoas a rematar.

Um clássico da casa

Arroz de tomate: Leandro Mota conta que muita gente vai mesmo para comer o arroz, o resto do prato pode até ser escolhido pela casa e é normalmente peixe grelhado ou choco frito.