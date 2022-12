Na Beta Coffee & Cake, a dois passos do Porto, há bolos diferentes todos os dias

A pandemia empurrou Elisabete Magalhães para a confeção de salgados e bolos que viajaram de boca em boca e agora estão à venda num espaço próprio. A cafetaria Beta Coffee & Cake abriu em novembro, na Estrada da Circunvalação, em Rio Tinto, Gondomar, mesmo encostada ao Porto, que espreita do outro lado da via.

Elisabete Magalhães – ou Beta, como é conhecida – trabalhava numa loja de tecidos, até que ficou desempregada, na sequência da pandemia. Começou a fazer salgados e doces para vender, e os seus dotes de cozinheira foram andando de boca em boca, culminando na criação de um negócio próprio. Continua a aceitar encomendas – inclusive, de bolos de festa, com aparência mais esmerada -, mas agora tem um espaço para acomodar os clientes: é a Beta Coffee & Cake, uma cafetaria onde disponibiliza bolos, rissóis, empadas e outras sugestões confecionadas por si, como bola de carne (que pode chegar à mesa ainda morna).





É um espaço familiar, onde Beta conta com ajuda do filho, Diogo, e da irmã Ana Mónica, responsável pela decoração – também ela se viu sem trabalho em resultado da covid-19 e aproveitou para fundar um ateliê. Na Beta Coffee & Cake, procurou criar um ambiente que espelhasse a maneira de ser da irmã. “A Beta é muito mimosinha, e queria que fosse à imagem dela”, elogia Ana Mónica, naquele lugar em tons claros e suaves, com esplanada.

Das mãos da responsável da casa sai também um prato diário, ao almoço, disponível por 4,50 euros, tostas com diferentes sabores e outros mimos para compor um brunch, como panquecas, bowls ou sumos naturais. O maior atrativo são os bolos – dos mais básicos, como os de iogurte e chocolate, aos mais elaborados, caso do red velvet com creme e frutos vermelhos. Aquando da nossa visita, havia outras doçuras, entre bolo de cenoura e laranja, tarte de nata ou brigadeiros, e pouco antes pavlovas. Ali, todos os dias se encontra três ou quatro bolos diferentes, preparados de fresco, explica Beta, que às cinco e meia da manhã já se ocupava do recheio da montra.