My Green Pastry, no Porto, lança bolos veganos sem açúcar e sem glúten

A nova linha da pastelaria vegana My Green Pastry, chamada 0%, é direcionada a quem não pode comer pastelaria tradicional. Marthe-Alexandrine Lemoine criou propostas para dar "um sorriso" a diabéticos e celíacos, recorrendo a ingredientes como amêndoa e fruta desidratada.

Três anos depois de abrir, na Praça da República, a My Green Pastry, uma pastelaria vegana de inspiração francesa, Marthe-Alexandrine Lemoine lança agora a gama 0%. Uma linha de bolos sem açúcar e sem glúten, produzida apenas com ingredientes brutos, como amêndoas, chocolate negro e fruta, pensada para pessoas que vivem com doenças crónicas que lhes limitam as escolhas alimentares.

Ao falar com os clientes, Marthe apercebeu-se que “há muitas pessoas com problemas de saúde, seja epilepsia, diabetes, colesterol, alergias ao glúten, nozes, leite, ovos”, que não podem consumir produtos de pastelaria tradicional. Situação que já conhecia, em parte, devido à condição médica do seu irmão gémeo, que não lhe permite comer “nenhum açúcar, nem a frutose”.

Decidida a poder dar “um sorriso” a quem se priva de doces “depois de um dia triste”, Marthe apresentou no mês passado, após diversos testes, um conjunto de sobremesas, numa open call que contou com a presença de uma pessoa com diabetes, outra com a síndrome de deficiência de GLUT1, uma celíaca, um doente com colite ulcerosa e uma nutricionista. Ao todo, Marthe criou seis propostas, como a gulosa tarte de chocolate e banana, o leve e suave entremet de morango, baunilha e pistácio, e o financier de matcha e framboesa, de textura fofa e sabor delicado. A oferta ficou completa com o sablé de Earl Grey; a tarte de maçã, baunilha e amêndoa; e a tarte de chocolate e framboesa.

O método de produção destes doces é longo e complexo, podendo chegar aos cinco dias. A fruta utilizada, por exemplo, é desidratada e reidratada, de modo a reduzir o valor de frutose. A gordura é dada pelos frutos secos e o cozimento é feito a vapor. O objetivo da pasteleira é usar ingredientes de produção local e de época, sempre que possível.

Para já, os bolos estão disponíveis apenas por encomenda, a qual deve ser feita com pelo menos quatro dias de antecedência. O preço de um bolo para cinco/seis pessoas é de 35 euros.