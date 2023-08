My.Al.Mar, em Vilamoura, refresca verão com refeições saudáveis

Do prático hambúrguer à poké bowl mais saudável, há comida para todos os gostos e regimes neste restaurante concessionado pelo Hilton Vilamoura. As bebidas também merecem atenção, com os cocktails de autor à cabeça.

Assente numa estrutura de madeira branca colada ao passadiço que acompanha a praia da Rocha Baixinha, o My.Al.Mar oferece vistas largas para as dunas, em primeiro plano, e para o oceano logo ali. É como estar numa ampla esplanada, com a vantagem de os vidros oferecerem conforto face ao vento que se levanta a cada maré. E é do mar e da terra, justamente, que chegam muitos dos produtos que o chef André Simões utiliza na cozinha, propondo um menu para todos os gostos.

À luz da assinatura Tapas by The Sea chegam à mesa, como novidade, as tapas de bacalhau à Brás, que podem ser acompanhadas, em contraste, com o generoso pica-pau de novilho com batata brava e pickle, adequado para partilhar. Novas são também as saladas guarnecidas com produtos sazonais, como a vegan (quinoa, alfaces, tofu fumado, brócolos, beterraba com hortelã e laranja), a de lombo de novilho grelhado e a da casa, com frango e camarão como elementos dominantes.

A carta é extensa e procura chegar a todas as preferências e regimes alimentares, incluindo quem pretende manter-se regrado nas férias, com opções mais saudáveis. Neste caso há, por exemplo, poké bowls vegan; de frango e de camarão; e um wrap de seitan grelhado enriquecido com húmus, cogumelos, couve roxa, salada iceberg e pimentos. A oferta de bebidas, também diversa, inclui cocktails de autor, mas um dos mais pedidos é a Blue Margarita Frozen com tequila, blue coração, sumo de lima e açúcar.