Música com cheiro a vinho do Porto, para assinalar os 10 anos do Vinum

Conceito intimista assinalou dez anos de abertura do restaurante Vinum, em Vila Nova de Gaia. No próximo ano a música será regular e aberta ao público.

O cheiro característico do vinho nascido no Douro e que amadurece nos cascos de madeira cola-se à música, como se fizesse parte dela. A água que corre na fonte à entrada da cave faz-se igualmente ouvir entre as vozes e as guitarras de João Pinto e Mário Moreira, a dupla que forma a banda Homem ao Mar, Coube-lhe estrear o conceito Douro Unplugged, com que a Graham’s quer criar um novo motivo de ligação aos moradores de Gaia e Porto.

“Queremos fazer coisas para a cidade. As pessoas olham as caves muito como se fossem lugares para turistas, mas não é assim”, explica Johnny Symington, chairman da empresa que preserva a história de duas famílias ligadas ao vinho do Porto. Por agora, o concerto experimental assinalou os dez anos da inauguração do premiado restaurante Vinum, mas o objetivo a partir de 2024 é que o conceito intimista se torne regular e se afirme no calendário cultural da região. Ainda com muitas pontas em estudo, visa acolher em cada noite uma centena de pessoas, no máximo.

A dupla Homem ao Mar liga Porto a Alijó, numa lógica territorial que os futuros concertos querem manter, escolhendo artistas com pronúncia, que se enquadrem numa cultura de proximidade e tragam na pele os sabores da paisagem. Paisagem que é uma das marcas de água da sala debruçada sobre o Douro, a partir da qual se avistam de forma privilegiada as pontes, a serra do Pilar, o casario empilhado do Porto classificado, os barcos a cruzar o rio.

Em média, a Graham’s recebe 100 mil visitantes por ano nas caves, na sua maioria estrangeiros – com os franceses a liderar de forma destacada. No Vinum, que contabiliza 70 mil refeições anuais, a percentagem de portugueses aumenta e aproxima-se dos 40%. No primeiro trimestre deste ano os números têm batido recordes e ultrapassam já os níveis pré-pandemia, mas a Johnny Symington interessam, mais do que estatísticas, as experiências de que os visitantes usufruem. O objetivo é proporcionar momentos “do mais alto nível de excelência” e sobretudo que cada pessoa se sinta em casa. Acolhida “como se fosse da família”.