Mozzafiato: novo inquilino da Rua Amarela, em Cascais, tem sabor italiano

Os clássicos da cozinha italiana - das pizas às massas e risotos - coabitam num dos novos espaços da Rua Amarela, o Mozzafiato, o mais recente projeto do Grupo Bar do Guincho, no centro cascalense.

Na eclética Rua Amarela, no centro cascalense, as cozinhas vizinhas falam dialetos diferentes. Um dos últimos inquilinos traz consigo alguns dos clássicos do receituário italiano, com uma carta curta mas diversa o suficiente. Trata-se do novo Mozzafiato, o restaurante do Grupo Bar do Guincho, que já detém outros espaços espalhados pelo concelho, como a casa homónima e os restaurantes Grelhas e Ponta do Sal.

No mesmo espaço onde antes de serviam petiscos portugueses, serve-se agora uma cozinha apoiada em três alicerces: risotos, massas e pizas, algo que o grupo sentiu fazer falta à oferta desta zona. Nas entradas, aposta-se em combinações como a burrata e o pesto caseiro de caju; o queijo tallegio no forno com compota de cebola roxa; e legumes grelhados com parmesão.

Nos principais, o bife alla Milanese é a opção para quem gosta de panados, mas há uma variedade de massas frescas por onde escolher: linguini al nero com camarão; tagliatelle de rabo de boi; ravioli com recheio de requeijão, espinafres e nozes; e a clássica e cremosa carbonara, que vale a pena provar.

O risoto faz duas aparições na carta, um com vieiras e lima para lhe dar frescura, o outro à base de beterraba e espargos, sendo este já um dos pratos habituais do restaurante Grelhas. As pizas de fácil digestão, consequência das leveduras longas das massas feitas de raiz, têm cinco opções à escolha, da tradicional Margherita à que leva burrata e presunto ou à que junta camarão, pasta de coentros e cebola, por exemplo. A despedida faz-se sem tirar pé dos grandes clássicos, como exemplificam o tiramisu, o salame de chocolate e a panacota de baunilha e frutos silvestres.