Moqueca de peixe: festa de sabores transatlânticos (com receita)

Num episódio de “Comtradição pelo mundo”, no 24Kitchen, dedicado aos sabores do Brasil, Henrique Sá Pessoa partilhou a sua visão de uma moqueca de peixe branco.

Em 2020, Henrique Sá Pessoa mergulhava no mundo da cozinha portuguesa, com a sua interpretação de clássicos do receituário nacional, em “Comtradição”, programa exibido no canal 24Kitchen. Dois anos depois, no início deste ano, o chef estendeu a mesma dinâmica à gastronomia do mundo, dando um toque pessoal a pratos tradicionais de territórios por onde passou, viveu ou trabalhou.

Ao longo de 30 episódios de “Comtradição pelo mundo”, Estados Unidos da América, México, Perú, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Grécia, Marrocos, Líbano, Tailândia, Japão, China ou Índia foram alguns dos países visados, mas também o Brasil. Na quarta temporada, o chef que conquistou duas estrelas Michelin para o seu lisboeta Alma cozinhou uma moqueca de peixe branco, num episódio dedicado ao país irmão.

MOQUECA DE PEIXE

INGREDIENTES:

1/2 cebola

1/2 pimento vermelho

1/2 pimento verde

3 dentes de alho

2 tomates

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 malagueta

1 vagem de erva-príncipe

1/2 molho de coentros

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de óleo dendê

Sal q.b.

25ml de vinho branco

4 colheres de sopa de polpa de tomate

100ml de caldo de peixe

100ml de leite de coco

250g de peixe branco

1 limão

Arroz cozido

PREPARAÇÃO:

Para o refogado, comece por cortar em juliana meia cebola, meio pimento vermelho e meio pimento verde. Laminar três dentes de alho e cortar dois tomates, tirando a pele e as sementes. Ralar uma colher de sopa de gengibre. Laminar uma malagueta e retirar as sementes. Abrir uma vagem de erva-príncipe e picar talos de coentros. A um tacho quente, adicionar duas colheres de sopa de azeite, uma colher de sopa de óleo dendê e juntar todos os legumes cortados, à exceção do tomate. Temperar com sal e refogar de oito a dez minutos em lume brando. Dez minutos depois, juntar ao refogado 25ml de vinho branco, quatro colheres de sopa de polpa de tomate, 100ml de caldo de peixe e 100ml de leite de coco. Tapar e deixar apurar 15 minutos. De seguida, adicionar o peixe cortado em pedaços, com pele e temperado com flor de sal e sumo de limão q.b. e adicionar o tomate. Tapar novamente e em lume baixo e deixar mais dez minutos. Empratar colocando arroz cozido no centro do prato com a ajuda de um aro e, de seguida, colocar o molho do refogado à volta. Retirar o molde, colocar o peixe e adicionar mais molho. Temperar com umas folhas de coentros.